Після гучного розслідування дівчина керівника Дніпропетровщини зникла з дорожньої фірми

З початку повномасштабної війни, компанія з Дніпра «Будінвест Інжиніринг» заробила 1,5 млрд грн на ремонті доріг

Свою частку у компанії «Будінвест Інжиніринг» Яна Хланта віддала дніпрянину Павлу Чухну

Дівчина керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Резніченка Яна Хланта вибула зі складу співвласників ТОВ «Будінвест Інжиніринг». Про це повідомляє «Главком». Це сталося після резонансних журналістських розслідувань двох видань «Радіо Свобода» і «Українська правда». Там повідомлялося, що з початку повномасштабної війни, компанія з Дніпра «Будінвест Інжиніринг» заробила 1,5 млрд грн на ремонті доріг.

За відомостями пошукового ресурсу Youcontrol, 9 листопада відбулися зміни у складі співзасновників та співвласників ТОВ «Будінвест Інжиніринг». Яна Хланта більше не вважається співвласницею фірми, яку вона контролювала разом з дніпрянином Павлом Чухном. Відтепер Чухно зазначено одноосібним кінцевим бенефіціаром.

Крім цього, розмір внеску в статутний фонд дорожньої фірми на суму 514,5 тис. грн, який раніше внесла Яна Хланта, перейшов до Чухна. Таким чином, загальний розмір статутного капіталу ТОВ «Будінвест Інжиніринг» – 1,05 млн грн.

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Ще прикметна деталь. За інформацією державного вебпорталу Spending, останні проплати департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА на рахунок фірми «Будінвест Інжиніринг» датовані 28 жовтня. Двома платіжками було перераховано 868 тис. грн за експлуатаційне утримання доріг. Після виходу журналістського матеріалу жодних проплат не зафіксовано.

Додамо, що після виходу журналістських розслідувань стосовно діяльності ТОВ «Будінвест Інжиніринг» Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтями ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (Зловживання владою або службовим становищем) і ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).