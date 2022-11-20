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«Велике будівництво». Скандальна фірма з Дніпра знову отримала мільйони на дороги

Віталій Тараненко
glavcom.ua
«Велике будівництво». Скандальна фірма з Дніпра знову отримала мільйони на дороги
Донедавна співвласницею ТОВ «Будінвест Інжиніринг» вважалася дівчина керівника Дніпропетровської ОДА Яна Хланта
фото: Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

«Будінвест Інжиніринг» посідає першу сходинку за бюджетним фінансуванням ремонту державних доріг

ТОВ «Будінвест Інжиніринг» із Дніпра, співвласницею якого донедавна була дівчина керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації, отримало 60,45 млн грн дорожніх коштів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відомості державного вебпорталу Spending.

«Велике будівництво». Скандальна фірма з Дніпра знову отримала мільйони на дороги фото 1
дані державного вебпорталу Spending

14 листопада гроші перерахувала Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області у рамках тендера, який у серпні 2021 року виграла фірма, близька до влади Дніпропетровщини. Йдеться про поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-04-33 Божедарівка-Болтишка-Малософіївка окремими ділянками вартістю 463,8 млн грн. Згідно з договором, ТОВ «Будінвест Інжиніринг» має до кінця 2022 року завершити всі дорожні роботи.

«Велике будівництво». Скандальна фірма з Дніпра знову отримала мільйони на дороги фото 2
дані ProZorro

Однак 3 серпня цього року замовник переглянув фінансування тендера, зменшивши загальні видатки до 333,5 млн грн. Зокрема, поточного року ТОВ «Будінвест Інжиніринг» має одержати 233,4 млн грн.

Як повідомляв «Главком», 9 листопада відбулися зміни у складі співзасновників та співвласників ТОВ «Будінвест Інжиніринг». Дівчина керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Резніченка Яна Хланта більше не вважається співвласницею фірми, яку вона контролювала разом з дніпрянином Павлом Чухном. Відтепер Чухно зазначено одноосібним кінцевим бенефіціаром.

Цим змінам передувало резонансне журналістське розслідування двох видань «Радіо Свобода» і «Українська правда». Зазначалося, що з початку повномасштабної війни компанія з Дніпра «Будінвест Інжиніринг» заробила 1,5 млрд грн на ремонті доріг. За цим показником вийшла на першу сходинку серед великих підрядників «Великого будівництва».

Також у розслідуванні повідомлялося, що Яна Хланта користувалася автомобілем, записаним на фірму «Севент Консалтинг Груп», яка на 100% належить голові Дніпропетровської ОВА. Окрім того, саме у цій фірмі Резніченка, Яна Хланта щонайменше протягом 2020-2021 років отримувала зарплату.

Додамо, що після виходу журналістських розслідувань стосовно діяльності ТОВ «Будінвест Інжиніринг» Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтями ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (Зловживання владою або службовим становищем) і ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

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Теги: бюджет дороги Дніпропетровщина гроші

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