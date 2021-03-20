«Послав за справу». Арестович заявив, що не вибачатиметься за лайку в соцмережі

За словами Арестовича, користувач Василь Іванов спровокував його на нецензурщину

Представник України у ТГК наголосив, що лаявся на своїй приватній сторінці

Представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Олексій Арестович не буде вибачатися за лайку в соцмережі, через яку нещодавно розгорівся конфлікт. Він зазначив, що грубо відповів користувачу не через прохання писати українською, а тому, що той поводився як бот.

Про це Арестович заявив в інтерв'ю програмі «Перехресний допит» на 24 каналі.

«Я послав його не за мову, яку я дуже люблю і, як бачите, користуюся із задоволенням. Я послав його за справу», – зазначив речник ТКГ.

За словами Арестовича, користувач із ніком «Василь Іванов», на чий коментар він відреагував нецензурною лексикою, раніше так само коментував його дописи та поширював агресивну інформацію.

Член ТКГ додав, що він дійсно розповідав про хід засідання, але на своїй приватній сторінці. Тому вважає, що вибачатися не має за що.

«Це приватна сторінка, приватна особа, приватний щоденник. Я ж не в рамках засідання послав його», – сказав Арестович.

Нагадаємо, у вівторок, 16 березня, радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі та позаштатний радник голови Офісу Президента України Андрія Єрмака Олексій Арестович на прохання написати пост про засідання ТКГ українською мовою послав людей «на х*й».

Пізніше Арестович пояснив, чому матюкався у соцмережі.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія не бачить проблеми в тому, що радник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович вживає нецензурну лексику в соціальній мережі. Він вважає нормальним лайливий коментар Арестовича у відповідь на прохання писати українською.