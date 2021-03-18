Мендель вилетіла із проєкту «Погляд з Банкової» після першого випуску

На телеканалі заявили, що навіть не планували робити Юлію Мендель постійною ведучою телепрограми

Пілотна версія програми з Юлією Мендель мала на меті залучити увагу аудиторії та отримати зворотній зв’язок

Телеканал «Дом» заявив, що прессекретарка Зеленського Юлія Мендель з'явиться лише у першому випуску передачі «Погляд з Банковоії». Про це повідомила пресслужба телеканалу.

Зокрема, телеканал «Дом» 21 березня запускає нову серію програм «Погляд з Банкової», в якій головними діючими особами виступають стейкхолдери, пов’язані з Офісом президента.

Телеканал «Дом», створений для окупованих Росією територій Донбасу, заявив, що Мендель буде брати участь лише у пілотному випуску нової передачі «Погляд з Банкової», який вийде в ефір 21 березня о 20:05.

«Ми врахували думки аудиторій і жалкуємо, що могли ввести в оману частину підписників наших соціальних мереж щодо участі пані Мендель в проєкті як ведучої на телеканалі. Просимо вибачення за те, що одразу не внесли ясності щодо цього питання», – йдеться у заяві каналу.

Раніше Главком писаав, що перший випуск телепрограми Мендель обурив мешканців окупованого міста на Донбасі. Журналіст Сергій Стуканов, який переїхав до Києва із Донецька. Стуканов на своїй сторінці в мережі Facebook зазначив, що Мендель неправильно поставила наголос у назві містечка на окупованій частині Донеччини – Сне́жное, а не Снежно́е.

Раніше співголова фракції «Європейська солідарність» та колишня прессекретарка президента Віктора Ющенка Ірина Геращенко розповіла, що здивована поведінкою Мендель. Вона наголосилаа, що вперше у житті бачить, коли чинний прессекретар чинного президента, замість того, щоб вести брифінги, веде передачу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прессекретарка Зеленського буде вести щотижневу передачу на телеканалі «Дом», що транслюється на окупованих територіях. Пілотний випуск у соцмережах каналу вийшов 15 березня.

Перед цим Мендель заявила, що про Зеленського багато напишуть у підручниках. Вона похвалилася, що іменем президента вже називають дітей.

Іще раніше Мендель розповіла, як дві її публікації в Twitter для міжнародної аудиторії допомогли зміцнити гривню. Її висміяли в соціальних мережах.



