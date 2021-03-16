Радник Єрмака Арестович обматюкав активіста за прохання писати українською

Речник ТКГ на прохання активістів писати українською послав на три букви

У вівторок, 16 березня, радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі та позаштатний радник голови Офісу Президента України Андрія Єрмака Олексій Арестович на прохання написати пост про засідання ТКГ українською мовою послав людей «на х*й».

Арестович у соцмережі Facebook опублікував знімок засідання ТКГ і написав пост російською мовою.

«Українська делегація в ТКГ – це як перемовник, який утримує терориста розмовами, поки підбирається спецназ… І якщо ми забрали хоча б одного заручника, домовилися пронести їжу, надати медичну допомогу – значить, уже говорили не дарма», – написав він.

Користувач Віктор Іванов попросив Арестовича, як представника української делегації в Тристоронній контактній групі, опублікувати допис українською мовою. Проте Арестович відповів: «Пішов на х*й. Так зрозуміліше?».

Згодом відомий громадський діяч Андрій Смолій також звернувся до Арестовича із запитанням, чому він пише російською. Речник ТКГ послав активіста на три букви.

Після скандалу, який здійнявся в соцмережі, Арестович написав новий пост у Facebook. «Коли ви вимагаєте від мене «за ваші гроші» говорити «державною» на особистій сторінці, то ви, по-перше, вимагаєте порушити Конституцію України (пункт 10). По-друге, проявляєте помітну безграмотність (вашу провідну рису) і небажання вилазити зі своєї затишної мушлі світу, де вас усі ображають, та встановлювати конкретні факти. Роз’яснюю: я не перебуваю на державній посаді й не є державним службовцем. Відповідно, не отримую ніяких грошей за свою роботу», – написав він.

Також Арестович зазначив, що цінує українську мову та «із задоволенням нею користується».

Як відомо, 16 січня 2021 року в Україні відбувся остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. Відповідно до закону, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською. Штрафи за відмову обслуговувати клієнтів українською мовою мали з'явитися у 2022 році.

Петро Порошенко, заявив, що «Слуги народу» підготували чергову атаку на закон про мову. Президент Володимир Зеленський зазначив, що на сьогодні питання мови в Україні не слід відразу піднімати в парламенті. А українська мова повністю захищена державою.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підтримує ініціативу щодо відтермінування на півтора року норми про накладення штрафів за порушення Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».