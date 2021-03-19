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    Президент Литви у Верховній Раді. Відео неймовірного виступу українською мовою

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    &laquo;Крим &ndash; це Україна. Ми суворо засуджуємо незаконну анексію Росії, виступаємо за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України&raquo;, &ndash; наголосив Наусєда - Президент Литви у Верховній Раді. Відео неймовірного виступу українською мовою
    «Крим – це Україна. Ми суворо засуджуємо незаконну анексію Росії, виступаємо за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України», – наголосив Наусєда

    Українські народні депутати кілька разів зустрічали слова президента Литви бурхливими оплесками

    Президент Литви Гітанас Наусєда сьогодні, 19 березня, виступив у Верховній Раді українською мовою.

    «Дорогі брати і сестри українці. Я прибув до України зі звісткою дружби і співпраці. Звертаюся до вас давньою і достойною мовою, яку довго переслідували і знищували, однак не знищили. Сподіваюся, що слова, які я сьогодні скажу, допоможуть нам прокласти шляхи до спільного майбутнього», – заявив Гітанас Наусєда.

    Також під час свого виступу він визнав Крим українським.

    «Хоча минуло 7 років від військової агресії, яка зруйнувала міжнародний лад і злагоду в Європі, ми, литовці, далі твердо кажемо: Крим – це Україна. Ми суворо засуджуємо незаконну анексію Росії, виступаємо за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та вітаємо ініціативу Києва зі створення Кримської платформи», – наголосив Наусєда.

    Варто зазначити, що депутати кілька разів зустрічали слова президента Литви бурхливими оплесками.

    Як повідомлялося, Литва готова допомогти Україні в підготовці доказів щодо незаконних дій конкретних осіб по відношенню до України з метою внесення їх у санкційний список ЄС.

    Теги: Крим Литва українська мова президент
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