«Це наша народна мова». Арахамія вважає нормальним лайливий коментар Арестовича

Арахамія розповів, що на своїй сторінці в мережі Facebook теж може матюкатися

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія не бачить проблеми в тому, що радник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович вживає нецензурну лексику в соціальній мережі. Він вважає нормальним лайливий коментар Арестовича у відповідь на прохання писати українською.

Арахамія розповів, що на своїй сторінці в мережі Facebook теж може матюкатися. «Я дуже люблю нецензурну лексику, я нею зловживаю дуже активно, але на камеру намагаюсь мінімізувати цей процес. Це наша народна мова, чому ми за це повинні штрафувати людей? Я навіть не розумію», – розповів він журналістам.

Арахамія прокоментував скандальну ситуацію із лайкою Арестовича. «Дивіться, (Арестович вилаявся – ред.) у своєму Фейсбуці… Фейсбук-війни – це такий нормальний наш процес, у якому ми живемо... У Фейсбуці є свій, як то кажуть, «сєтєвой етікєт». Згідно з ним, люди можуть на своїй сторінці, якщо якась людина прийшла й навчає вас життя, щось там може вас оскорбляти, відповісти, як завгодно, бо це ваш Фейсбук і це не офіційна сторінка», – сказав Арахамія.

Нагадаємо, у вівторок, 16 березня, радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі та позаштатний радник голови Офісу Президента України Андрія Єрмака Олексій Арестович на прохання написати пост про засідання ТКГ українською мовою послав людей «на х*й».

Згодом Арестович прокоментував свою нецензурну відповідь користувачеві соцмережі, який попросив його перейти на українську мову.

«Це була гідна відповідь людині тією мовою, яку він розуміє. Оцінку дадуть ті, хто мене призначав, але я хочу пояснити. Це не людина, це бот. Людина, прописана російською мовою в профайлі приходить до мене, який прописаний українською мовою в профайлі, і щось вимагає... Це боти, які не хочуть встановлювати реальні факти», – сказав Арестович.

Зазначимо, що Арестович послав на три букви відомого громадського діяча Андрія Смолія.