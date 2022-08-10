Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна і Швейцарія домовилися про представництво інтересів українців у РФ

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Україна і Швейцарія домовилися про представництво інтересів українців у РФ
Швейцарія вже представляє інтереси громадян Грузії в Росії
фото з відкритих джерел

Українські дипломатичні установи на території РФ відсутні 

Україна та Швейцарія завершили переговори про можливість представництва українських інтересів у Росії після розриву дипломатичних відносин. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«МЗС досягло принципової домовленості із Швейцарією про представлення українських інтересів на території Росії. Вибір на користь Швейцарії був зроблений через її великий досвід виконання таких функцій і ми вдячні швейцарському уряду за готовність надати свої добрі послуги», – йдеться в повідомленні.

Модальності представлення Швейцарією інтересів України в РФ визначатимуться двосторонньою угодою. Водночас, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини, згоду на представлення Швейцарією інтересів України в Росії має надати приймаюча сторона.

Інформацію підтвердив керівник пресслужби міністерства закордонних справ Швейцарії Мікель Штайнер, пише «Європейська правда».  

«Україна попрохала, щоб Швейцарія взяла на себе мандат покровительства для неї в Росії. Відповідні переговори були завершені. Для того, щоб мандат покровительства набув чинності, все ще потрібна згода Росії», – зазначив він. 

Покровительством у дипломатії називають практику, за якої третя держава призначається іншою державою для представлення своїх інтересів у певній іншій державі. Така третя держава має назву «держави-покровительки».

У червні президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що українська сторона звернулася до Швейцарії з проханням допомогти з наданням консульських послуг для українців, що перебувають у Росії. 

Нагадаємо, що Швейцарія вже представляє інтереси громадян Грузії в Росії, оскільки після російського вторгнення 2008 року Тбілісі розірвало дипвідносини з Москвою. У посольстві Швейцарії у Тбілісі є відділ російських інтересів, а в посольстві у Москві – відділ грузинських інтересів.

Як відомо, в Росії допомоги потребують сотні тисяч українців, які були незаконно вивезені із тимчасово захоплених російською армією українських міст та сіл, зокрема діти. Багато наших громадян опинилися на російській території без документів.

Тим часом українські дипломатичні установи на території РФ відсутні.

Читайте також:

Теги: МЗС росія Швейцарія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Швейцарія зберігає нейтралітет з 1815 року
Більшість громадян нейтральної Швейцарії почали підтримувати зближення з НАТО
14 липня, 20:28
НАТО звернулося з проханням дозволити лікувати поранених українців у Швейцарії
Швейцарія відмовилась лікувати поранених українських бійців: причина
18 липня, 18:44
До санкційного списку увійшли 54 фізичних та дев'ять юридичних осіб РФ
Швейцарія запровадила ембарго на російське золото та заморозила активи «Сбербанку»
3 серпня, 16:34

Політика

ЗМІ оприлюднили листи з РФ, які показали реальний стан справ у армії ворога
ЗМІ оприлюднили листи з РФ, які показали реальний стан справ у армії ворога
Україна і Швейцарія домовилися про представництво інтересів українців у РФ
Україна і Швейцарія домовилися про представництво інтересів українців у РФ
Вертоліт Мі-8 РФ вторгся в повітряний простір Естонії 
Вертоліт Мі-8 РФ вторгся в повітряний простір Естонії 
Відома компанія з виробництва корму для тварин зупиняє роботу в РФ
Відома компанія з виробництва корму для тварин зупиняє роботу в РФ
Співзасновник Amnesty International подав у відставку через звіт про Україну 
Співзасновник Amnesty International подав у відставку через звіт про Україну 
ЄС може закрити видачу віз для росіян: ЗМІ назвали дату
ЄС може закрити видачу віз для росіян: ЗМІ назвали дату

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
ЗСУ пішли у контрнаступ під Ізюмом – ISW
51K
Стало відомо, коли парламент продовжить воєнний стан та мобілізацію
50K
СБУ оприлюднила запис, як рашист наказав розстріляти цивільних на Київщині (аудіо)
38K
Вибухи у Криму: яку техніку окупанти зберігали на аеродромі «Саки»
24K
10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19K
На півдні військові знищили командний пункт окупантів

Новини

Літаки окупантів нишпорять поблизу українських кордонів – Повітряні сили 
Сьогодні, 20:17
Рашисти обстріляли Бахмут: шестеро загиблих (фото)
Сьогодні, 19:54
Окупанти відбирають у херсонців квартири та автівки 
Сьогодні, 19:16
ЗСУ на кількох напрямках відбили ворожі штурми – Генштаб
Сьогодні, 19:00
Нацгвардієць збив ворожий штурмовик Су-25 (відео) 
Сьогодні, 18:46
Ворог вгатив по Сумщині з артилерії, пошкоджений газопровід 
Сьогодні, 18:10

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту