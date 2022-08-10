Україна і Швейцарія домовилися про представництво інтересів українців у РФ

Українські дипломатичні установи на території РФ відсутні

Україна та Швейцарія завершили переговори про можливість представництва українських інтересів у Росії після розриву дипломатичних відносин. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«МЗС досягло принципової домовленості із Швейцарією про представлення українських інтересів на території Росії. Вибір на користь Швейцарії був зроблений через її великий досвід виконання таких функцій і ми вдячні швейцарському уряду за готовність надати свої добрі послуги», – йдеться в повідомленні.

Модальності представлення Швейцарією інтересів України в РФ визначатимуться двосторонньою угодою. Водночас, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини, згоду на представлення Швейцарією інтересів України в Росії має надати приймаюча сторона.

Інформацію підтвердив керівник пресслужби міністерства закордонних справ Швейцарії Мікель Штайнер, пише «Європейська правда».

«Україна попрохала, щоб Швейцарія взяла на себе мандат покровительства для неї в Росії. Відповідні переговори були завершені. Для того, щоб мандат покровительства набув чинності, все ще потрібна згода Росії», – зазначив він.

Покровительством у дипломатії називають практику, за якої третя держава призначається іншою державою для представлення своїх інтересів у певній іншій державі. Така третя держава має назву «держави-покровительки».

У червні президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що українська сторона звернулася до Швейцарії з проханням допомогти з наданням консульських послуг для українців, що перебувають у Росії.

Нагадаємо, що Швейцарія вже представляє інтереси громадян Грузії в Росії, оскільки після російського вторгнення 2008 року Тбілісі розірвало дипвідносини з Москвою. У посольстві Швейцарії у Тбілісі є відділ російських інтересів, а в посольстві у Москві – відділ грузинських інтересів.

Як відомо, в Росії допомоги потребують сотні тисяч українців, які були незаконно вивезені із тимчасово захоплених російською армією українських міст та сіл, зокрема діти. Багато наших громадян опинилися на російській території без документів.

Тим часом українські дипломатичні установи на території РФ відсутні.