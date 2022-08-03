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Швейцарія запровадила ембарго на російське золото та заморозила активи «Сбербанку»

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 16:34 glavcom.ua
Швейцарія запровадила ембарго на російське золото та заморозила активи «Сбербанку»
До санкційного списку увійшли 54 фізичних та дев'ять юридичних осіб РФ
фото ілюстративне

Забороняється надавати «Сбербанку» кошти, економічні ресурси чи технічні послуги

 

Швейцарія затвердила пакет санкцій проти Росії. Він включає заморозку активів «Сбербанку». Про це повідомляє Федеральна рада Швейцарії. 

«Нові заходи насамперед стосуються заборони на купівлю, ввезення або транспортування золота та виробів із нього з Росії. Послуги, пов'язані з цими товарами, також заборонені», – йдеться у повідомленні.

Санкції передбачають блокування активів найбільшого банку РФ – «Сбербанку». Також забороняється надавати «Сбербанку» кошти, економічні ресурси чи технічні послуги.

Крім того, Швейцарія, як і Євросоюз, запровадила два винятки щодо фінансових операцій, пов'язаних із сільськогосподарською продукцією та постачанням нафти до третіх країн. Таке рішення пояснюють протидією глобальній продовольчій кризі.

До санкційного списку також Швейцарії додали 54 фізичних та дев'ять юридичних осіб з Росії.

Раніше Федеральний уряд Швейцарії відмовив лікувати поранених під час війни українців – як цивільних, так і військових. 

До слова, триває 161-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. 

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Теги: санкції росія золото війна в Україні Швейцарія Україна

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