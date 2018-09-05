Посол України в Австрії прокоментував результати зустрічі Порошенка та Курца
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За словами посла, «після дещо сумного серпня вересень розпочався добре»
Під час візиту федерального канцлера Австрії Себастьяна Курца до України та його зустрічі з президентом Петром Порошенком відбулася відверта розмова, під час якої «головні питання були задані, відверті відповіді були отримані».
Про це написав на своїй сторінці у Facebook надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Австрія Олександр Щерба.
«Ну що, після дещо сумного серпня вересень розпочався добре. Президент і канцлер мали можливість відверто поговорити, в тому числі тет-а-тет. Головні питання були задані, відверті відповіді були отримані. Федеральний канцлер засудив російську агресію і сказав чіткі слова по санкціях. В тому числі як головуючий в ЄС», - йдеться у повідомленні.
Щерба також зазначив, що особливо тішиться як посол з того, що за результатами зустрічі було проголошено рік культури України в Австрії та Австрії в Україні.
Він також нагадав, що під час зустрічей у Києві українська сторона подякувала австрійським землям та гуманітарним організаціям за запрошення українських дітей війни і допомогу на Донбасі. Федеральний канцлер оголосив про видалення додаткової гуманітарної допомоги. Президент України окремо подякував Pascale Vayer та австрійській організації KleineHerzen за проекти в Україні, додав Щерба.
Як відомо, також Австрія виділить ще €1 млн жителям Донбасу, а після зустрічі з дипломатами в Авдіївці президент направив пропозиції про можливе шефство Австрії над одним з населених пунктів.
Як повідомлялося, канцлер Австрії Себастьян Курц закликав Москву повернутись до столу переговорів щодо Донбасу. Він також запевнив, що ЄС продовжить реагувати на російську агресію.
Нагадаємо, 4 вересня федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц прибув з візитом в Україну і зустрівся з президентом Петром Порошенком.