Посольство США звернулося до жителів Нью-Йорка Донецької області

На мапі України з’явився Нью-Йорк. Рада перейменувала селище на Донеччині

На мапі України з’явився Нью-Йорк. Рада перейменувала селище на Донеччині

«Ми великі шанувальники вашого нового/старого імені!», звернулися до мешканців українського Нью-Йорка американські дипломати

Посольство США в Україні привітало рішення Верховної Ради про повернення селищу міського типу Новгородське Донецької області історичної назви Нью-Йорк. Відповідне повідомлення з’явилося на сайті посольства у Facebook.

«Вітаємо жителів Нью-Йорка Донецької області з поверненням до історичної назви свого міста завдяки міжфракційному консенсусу у Верховній Раді України», – зазначили дипломати.

У посольстві також назвали це рішення ще однією нагодою відзначити тісні зв’язки.

«Ми великі шанувальники вашого нового/старого імені!», – резюмується у повідомленні.

Як відомо, 1 липня Верховна Рада ухвалила постанову, яка повертає селищу міського типу Новгородське Донецької області історичну назву Нью-Йорк.

Перейменування смт Новгородське ініційоване його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви. Селище міського типу Нью-Йорк було перейменовано на смт Новгородське Президією Верховної Ради України 19 жовтня 1951 року.