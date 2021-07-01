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    Посольство США звернулося до жителів Нью-Йорка Донецької області

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    На мапі України з&rsquo;явився Нью-Йорк. Рада перейменувала селище на Донеччині - Посольство США звернулося до жителів Нью-Йорка Донецької області
    На мапі України з’явився Нью-Йорк. Рада перейменувала селище на Донеччині
    Фото: ua.news

    «Ми великі шанувальники вашого нового/старого імені!», звернулися до мешканців українського Нью-Йорка американські дипломати

    Посольство США в Україні привітало рішення Верховної Ради про повернення селищу міського типу Новгородське Донецької області історичної назви Нью-Йорк. Відповідне повідомлення з’явилося на сайті посольства у Facebook.

    «Вітаємо жителів Нью-Йорка Донецької області з поверненням до історичної назви свого міста завдяки міжфракційному консенсусу у Верховній Раді України», – зазначили дипломати.

    У посольстві також назвали це рішення ще однією нагодою відзначити тісні зв’язки.

    «Ми великі шанувальники вашого нового/старого імені!», – резюмується у повідомленні.

    Як відомо, 1 липня Верховна Рада ухвалила постанову, яка повертає селищу міського типу Новгородське Донецької області історичну назву Нью-Йорк.

    Перейменування смт Новгородське ініційоване його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви. Селище міського типу Нью-Йорк було перейменовано на смт Новгородське Президією Верховної Ради України 19 жовтня 1951 року.

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    Теги: Верховна Рада США декомунізація Нью-Йорк Донеччина посольство Україна
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    Посольство США звернулося до жителів Нью-Йорка Донецької області