На мапі України з’явився Нью-Йорк. Рада перейменувала селище на Донеччині

Перейменування смт Новгородське ініційоване його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви

Верховна Рада ухвалила постанову, яка повертає селищу міського типу Новгородське Донецької області історичну назву Нью-Йорк.

Відповідну постанову № 5081 «Про перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області» підтримав 301 народний депутат.

Документ перейменовує селище міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області на Нью-Йорк.

Як зазначається у пояснювальній записці, перейменування смт Новгородське ініційоване його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зауважив, що до нього звернулися представники всіх фракцій з проханням поставити на голосування відповідну постанову.

Селище міського типу Нью-Йорк було перейменовано на смт Новгородське Президією Верховної Ради України 19 жовтня 1951 року.