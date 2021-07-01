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    На мапі України з’явився Нью-Йорк. Рада перейменувала селище на Донеччині

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    Перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області на Нью-Йорк підтримав 301 народний депутат - На мапі України з’явився Нью-Йорк. Рада перейменувала селище на Донеччині
    Перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області на Нью-Йорк підтримав 301 народний депутат
    Фото: Facebook-група «Український Нью-Йорк на Донеччині»

    Перейменування смт Новгородське ініційоване його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви

    Верховна Рада ухвалила постанову, яка повертає селищу міського типу Новгородське Донецької області історичну назву Нью-Йорк.

    Відповідну постанову № 5081 «Про перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області» підтримав 301 народний депутат.

    Документ перейменовує селище міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області на Нью-Йорк.

    Як зазначається у пояснювальній записці, перейменування смт Новгородське ініційоване його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви.

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зауважив, що до нього звернулися представники всіх фракцій з проханням поставити на голосування відповідну постанову.

    Селище міського типу Нью-Йорк було перейменовано на смт Новгородське Президією Верховної Ради України 19 жовтня 1951 року.

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    Теги: Верховна Рада декомунізація Нью-Йорк Донеччина
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    На мапі України з’явився Нью-Йорк. Рада перейменувала селище на Донеччині