На мапі України з’явився Нью-Йорк. Рада перейменувала селище на Донеччині
Перейменування смт Новгородське ініційоване його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви
Верховна Рада ухвалила постанову, яка повертає селищу міського типу Новгородське Донецької області історичну назву Нью-Йорк.
Відповідну постанову № 5081 «Про перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області» підтримав 301 народний депутат.
Документ перейменовує селище міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області на Нью-Йорк.
Як зазначається у пояснювальній записці, перейменування смт Новгородське ініційоване його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зауважив, що до нього звернулися представники всіх фракцій з проханням поставити на голосування відповідну постанову.
Селище міського типу Нью-Йорк було перейменовано на смт Новгородське Президією Верховної Ради України 19 жовтня 1951 року.