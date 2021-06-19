  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус
    Культура

    «Країна волхвів», чотириликий Світовид та підступний Умвіт. Куди поїхати на вихідні (фото)

    наша країна
    Чи не до самого початку XIV століття на берегах Збруча зберігався язичницький анклав &nbsp; - «Країна волхвів», чотириликий Світовид та підступний Умвіт. Куди поїхати на вихідні (фото)

    Чи не до самого початку XIV століття на берегах Збруча зберігався язичницький анклав  

    Фото: Дмитро Полюхович

    Подорож слідами найзнаменитішого слов’янського ідола

    Минулої суботи ми розповіли про містечко зі «страшнуватою» назвою Сатанів. Зазначалося, що своїм чудернацьким ім’ям селище може завдячувати язичницькому анклаву, який проіснував на берегах Збруча ледь не до початку XIV століття. Сьогодні ж ми подорожуємо стежками отих самих волхвів, які наслідили в топонімі «Сатанів», і це є логічним продовженням попередньої розповіді.

    «Республіка Волхвів»

    Рівноапостольний князь Володимир щиро вірив у силу Слова, але у теологічних диспутах покладався виключно на гостроту меча. Волхви крутий норов Святославовича добре знали, тож після кардинальної зміни «лінії партії» чкурнули чим подалі. То тільки у віршах «волхвы не боятся могучих владык». Насправді ж бажаючих випробувати терпіння князя не знайшлося. Та й взагалі, – береженого Перун, Дажбог, Велес, Стрибог, Ладо та інші боги бережуть.

    1 з 26
    на весь екран згорнути
    «Країна волхвів», чотириликий Світовид та підступний Умвіт. Куди поїхати на вихідні (фото)
    «Країна волхвів», чотириликий Світовид та підступний Умвіт. Куди поїхати на вихідні (фото)
    «Країна волхвів», чотириликий Світовид та підступний Умвіт. Куди поїхати на вихідні (фото)
    «Країна волхвів», чотириликий Світовид та підступний Умвіт. Куди поїхати на вихідні (фото)
    «Країна волхвів», чотириликий Світовид та підступний Умвіт. Куди поїхати на вихідні (фото)
    «Країна волхвів», чотириликий Світовид та підступний Умвіт. Куди поїхати на вихідні (фото)
    «Країна волхвів», чотириликий Світовид та підступний Умвіт. Куди поїхати на вихідні (фото)
    «Країна волхвів», чотириликий Світовид та підступний Умвіт. Куди поїхати на вихідні (фото)
    «Країна волхвів», чотириликий Світовид та підступний Умвіт. Куди поїхати на вихідні (фото)
    «Країна волхвів», чотириликий Світовид та підступний Умвіт. Куди поїхати на вихідні (фото)
    «Країна волхвів», чотириликий Світовид та підступний Умвіт. Куди поїхати на вихідні (фото)
    «Країна волхвів», чотириликий Світовид та підступний Умвіт. Куди поїхати на вихідні (фото)
    «Країна волхвів», чотириликий Світовид та підступний Умвіт. Куди поїхати на вихідні (фото)
    «Країна волхвів», чотириликий Світовид та підступний Умвіт. Куди поїхати на вихідні (фото)
    «Країна волхвів», чотириликий Світовид та підступний Умвіт. Куди поїхати на вихідні (фото)
    «Країна волхвів», чотириликий Світовид та підступний Умвіт. Куди поїхати на вихідні (фото)
    «Країна волхвів», чотириликий Світовид та підступний Умвіт. Куди поїхати на вихідні (фото)
    «Країна волхвів», чотириликий Світовид та підступний Умвіт. Куди поїхати на вихідні (фото)
    «Країна волхвів», чотириликий Світовид та підступний Умвіт. Куди поїхати на вихідні (фото)
    «Країна волхвів», чотириликий Світовид та підступний Умвіт. Куди поїхати на вихідні (фото)
    «Країна волхвів», чотириликий Світовид та підступний Умвіт. Куди поїхати на вихідні (фото)
    «Країна волхвів», чотириликий Світовид та підступний Умвіт. Куди поїхати на вихідні (фото)
    «Країна волхвів», чотириликий Світовид та підступний Умвіт. Куди поїхати на вихідні (фото)
    «Країна волхвів», чотириликий Світовид та підступний Умвіт. Куди поїхати на вихідні (фото)
    «Країна волхвів», чотириликий Світовид та підступний Умвіт. Куди поїхати на вихідні (фото)
    Фото: Дмитро Полюхович

    З волхвами-втікачами на береги Збруча перемістився головний духовний центр прадавньої віри. Тут виникає унікальна релігійно-політична формація відома як «Збручанський культовий центр» (ЗКЦ). Принаймні, саме цю версію свого часу висунули знані історики-славісти Ірина Русанова та Борис Тимощук.

    Ядром «Країни волхвів» стали чотири священні городища – Звенигород, Богит і Ґовда, та Іванківецьке.

    ____0img_6314

    Найголовнішим і найбільшим був Звенигород, що у часи розквіту майже не поступався розмірами Києву (правда без посаду та Подолу). Городище на Богиті, тобто «Божій горі», уславлене, як місце первісної прописки знаменитого чотириликого Світовида. Саме там колись стояв найзнаменитіший слов’янський ідол.

    Як добре видно з топоніму, пам'ять про це пройшла крізь віки. Ідол зараз у Кракові, а в Україні маємо чимало копій. Зокрема в Києві, Сатанові та Кам’янці-Подільському (на фото).

    ____0img_6315_01

    Священні городища виникли у сиву давнину, – їх вали почали насипати ще за скіфів. Однак, розквіт ЗКЦ випадає на Х-ХІІІ ст., коли для шанувальників прадавніх богів ця місцевість набула такого ж значення, як Єрусалим для юдеїв та християн, чи Мекка для послідовників Пророка.

    «Країна волхвів» зникла у другій половині XІІІ ст. Є версія, що її залишки жевріли навіть до початку XIV ст.

    _____0dsc04186__01

    «Родзинка» Звенигороду – три цілющі джерела, що б'ють з одного гірського масиву. Здавалося би, що й вода там має бути однакова, але мінералка в кожній криничці не схожа на сусідню і має індивідуальні лікувальні властивості. Не виключено, що саме диво цілющих джерел засадниче вплинуло на священний статус місцевості.

    Святе місце пустим не буває. З часом Звенигород став сакральним місцем і для християн.

    Пуща та її відлюдники

    До комплексу язичницьких святилищ Звенигороду входила й так звана «Печера відлюдника», що розташована у підніжжі мальовничого скельного пасма. Її історія, однак, набагато давніша християнських відлюдників та, вірогідно, починається навіть не за волхвів. На це вказує ряд ознак. Зокрема, біля печери бачимо два дольмени. Один, правда, зруйнований. Зауважимо, що «забавки» у мегаліти та дольмени не властиві слов'янському язичництву, а притаманні набагато давнішим часам доби міді та ранньої бронзи.

    ____0img_6316

    Увагу привертає вирізьблена над входом до печери личина. Є версія, що вона відноситься до часів коли тут жили готи і зображує бога мудрості та війни Вотана (він же Один). З саг відомо, що той був однооким – друге своє око Вотан-Один пожертвував аби напитися із джерела Міміра, що дарує мудрість. Добре видно, що у личини одне оковирячене, а інше – ледь окреслене. Саме так зображали Одина на скелях Скандинавії.

    ____0img_6317

    За іншою версією – це творчість християн і зображено тут Ісуса, або якогось святого, – найшвидше Онуфрія Великого. При певній уяві у виступах скелі можна побачити довге волосся та бороду.

    Печера складається з двох камер. Одна – для молитви, інша – для житла. У молитовній частині влаштовано невеличку капличку. В «житловій» зберігся кам'яний лежак.

    ____0img_6318

    Найдавніша частина печери – «житлова». Від початку це був відкритий природній грот-навіс, у якому, вірогідно, функціонувало язичницьке святилище. З часом велику природну щілину у сусідній скелі розширили до печери, а первісний грот-навіс відгородили від зовнішнього світу муром.

    ____0img_6319

    На майданчику перед печерою впадає у вічі велика прямокутна каменюка. Вважається, що це один з прадавніх вівтарів, що зберігся від дохристиянських часів.

    Зі спадщини відлюдників, які тут поселилися принаймні від XVII ст. та жили до початку ХХ ст., варті уваги чисельні графіті, продряпані на стінах печери. Написи зроблено, як церковнослов’янською, так і латиницею. Останню часто вживали ченці унійного ордену чину Св. Василя Великого. Вони ж широко практикували печерне відлюдництво.

    ____0img_6320

    Цікавим є й нижній фрагмент фігури Св. Онуфрія Великого (борода та ноги), що датується принаймні XVII ст. Його можна побачити у «житловій» частині печери.

    Св. Онуфрій прожив у пустелі 60 років і є найавторитетнішим християнським відлюдником. Власне, він і започаткував відповідну духовну практику. Відповідно зображення цього святого традиційно встановлювали в печерах та гротах де усамітнювалися люди, які бажали повторити його духовний подвиг.

    ____scan006

    Звенигородського Онуфрія «розділили» навпіл досить давно. Зокрема, на світлині початку ХХ ст. бачимо, що верхня (нині втрачена) частина скульптури стоїть біля входу до печери.

    ____0img_6322

    Похід до цілющих джерел Звенигороду та «Пущі відлюдника» із печерою цікавий, приємний та необтяжливий навіть для нетренованого організму. На мандрівника чекають шалені краєвиди, що чимось нагадують Карпати, унікальна природа, порослі лісом вали городища, мальовничі скелі та смачна і холодна вода з джерел, що пам’ятають пісні волхвів.

    ____0img_6323
    ____0img_6324

    Тут запаморочливо гарно у будь-яку пору, але найкращий час для відвідин – першотравневі канікули, коли на межі квітня та травня масово розквітає ведмежа цибуля. Її настільки багато, що підлісок геть білий, ніби після снігопаду.

    ____0img_6325 ____0img_6326

    Дорога до пущі починається від сіл Кринцилів/Крутилів, що неподалік Сатанова. Колись це було одне село, але його розірвав кордон, що проліг Збручем. В 1951 р. «тернопільський» Кринцилів перейменували на Крутилів, аби не плутати з лівобережним.

    ____0img_6327

    Одразу за мостом через Збруч в центрі правобережного Крутилова й починається шлях до Пущі. Тут в вічі впадає невеличка скеля із кам'яним хрестом, що примостився на краєчку. Це – так званий «Хрест Свободи». В 1848 р. подібні ставили чи не в кожному західноукраїнському селі. Так селяни відзначали скасування цісарем панщини.

    ____0img_6328

    Скеля під хрестом – справжнісінький палеонтологічний музей, де можна побачити скам'янілі рештки мешканців давнього океану Палеотетіс (Силурійський період) – кілька різновидів колоніальних та одиночних коралів, моховаток, червів-серпул, губок, брахіопод тощо.

    ____0img_6329

    Ще один давній кам’яний хрест можна побачити на узбіччі лісової дороги, одразу при в’їзді до Кринциліва. Хрест є німим свідченням чумної пошесті 1797 року. Його колись встановили на могилі «младєніци Марії», яка померла від мору.

    ____0img_6330

    «Пуща відлюдника», Звенигород та цілющі джерела – територія заповідника «Медобори». Тут прокладено добре промарковану екологічну стежку. От виключно нею й ходіть. Топтати рослинність за її межами, зривати квіти, репетувати, включати голосно музику, смітити тощо – суворо заборонено. Як і розпалювати вогнища та влаштовувати пікніки.

    ____0img_6331 ____0img_6332

    Зі Звенигороду, оминаючи Ґовду та Богит, перенесемося одразу на 6-7 км нижче по Збручу та зупинимося в селі Личківці (Тернопільська обл. Чортківський район). Це колишнє містечко уславлене чисельними історичними пам’ятками і має найтісніше відношення до «Країни Волхвів». Саме на околицях Личківець у 1848 р. виловили з води неодноразово згаданого Світовида.

    Поет-романтик, ідол та масони

    За однією з гіпотез «батьком» знаменитої чотириликої скульптури може бути власник Личківець – поет-романтик Тимон Заборовський (1799-1828).

    ____0img_6333

    Виходячи з певних фактів, що сплили при детальному обстеженні Збручанського ідола, українські історики Олексій Комар і Наталія Хамайко дійшли висновку, що насправді статуя датується щойно початком ХІХ ст. і аж ніяк не Х ст., як прийнято вважати. Свої міркування вони виклали в праці «Збручанський ідол: пам’ятник епохи романтизму?» (Київ 2011 р.).

    Втім, автори гіпотези одразу ж наголосили, що в ситуації зі збручанською знахідкою елемент усвідомленої підробки та шахрайства повністю відсутній.

    ____0img_6334

    На зламі XVIII-XIX століть в Європі освічена частина населення масово захопилася античністю та дохристиянськими часами, а поїздки до Італії «на римські руїни» стали правилом хорошого тону. Тимону ж Заборовському пхатися у дальні світи потреби не було, бо все мав під боком. Тимон ріс в оточені зримих свідчень дохристиянської давнини та легенд. На той час на сусідніх горах ще навіть бовваніли ідоли-баби, пізніше розтрощені занадто набожними селянами.

    Немає нічого дивного, що вже з юності він почав активно цікавитися минулим. Майже всі його твори мають історичне спрямування, але ми зупинимося лише на віршованій трагедії «Умвіт», яку поет почав писати 1823 року.

    Сюжет коротко3

    Підступний жрець Умвіт прагне узурпувати владу. Для цього йому конче потрібно укласти шлюб між Леліною – донькою вождя Містивоя та своїм ставлеником, якого він видає за давно втраченого та несподівано віднайденого сина Стибора. Але незабаром з’являється справжній Стибор, захоплений ще дитиною у полон і вихований християнином.

    Як і личить канонам романтичної драми, Леліна, яку примушують до шлюбу з псевдо-Стибором, палко закохується в Стибора-справжнього. Кульмінація відбувається під час весільної церемонії в капищі Леля, де Леліна дістає подарований коханим хрестик та публічно зрікається старих богів. Розлючені язичники хочуть вбити віровідступників, але їх рятують християнські воїни Cідебора – брата короля Мечислава.

    Умвіт в усьому зізнається, кається та приймає Христа, а за ним визнає істинного бога й все плем’я.

    ____0img_6335

    В тексті драми Тимон Заборовский дає детальні та дуже точні описи ландшафтів, серед яких відбувається дія, і де нескладно упізнати гори біля с. Кринцилів та Звенигородське городище.

    У спогадах сучасників є чимало згадок, як у пошуках натхнення Тимон часто приїздив до Звенигороду та годинами тинявся серед його валів. Від його рідних Личківець (на фото) це не так вже й далеко, але щодня діставатися важкувато.

    ____0img_6336

    За гіпотезою Комара-Хамайко, аби мати під боком власний «куточок язичницького натхнення», Заборовський, нібито, й наказав звести на околицях Личківець імпровізоване капище з ідолом. Також не виключається, що на гранях стовпа зображено не давніх богів, а головних героїв «Умвіту».

    Після завершення роботи над драмою Заборовський одразу ж урочисто втопив ідола в Збручі. Адже дія «Умвіту» закінчується торжеством християнства і, з точки зору людини епохи романтизму, такий театральний жест - абсолютно логічний.

    В 1828 р. Тимон Заборовський у віці 29 років несподівано помирає. Подейкували, що через нещасливе кохання він наклав на себе руки. Незабаром Європу вразила страшна епідемія холери (1831-1832). В Личківцях від пошесті померли понад дві сотні людей, у тому числі й батьки Тимона.

    Припускається, що хвороба могла викосила усіх, хто знав правдиву історію скульптури, тож її знахідка в 1848 р. стала повною несподіванкою.

    Гіпотеза, попри логічну довершеність, викликає величезні запитання. Найголовніше – чому «ігри» з ідолом не залишили по собі згадок в спогадах сучасників, а головне – в церковних архівах? Така нетривіальна подія мусила би привернути до себе пильну увагу костелу та завершитися резонансним слідством на тему можливого віровідступництва.

    Що подивитися

    Всі личківські «родзинки» сконцентровані біля руїн величного костелу Непорочного Зачаття Діви Марії (XVIII ст.). Храм стоїть на місці зруйнованого замку на вершині високого скелястого плато, оточеного з двох боків глибокими долинами річок Гнила та Тайна.

    ____0img_6337

    Першим туристів зустрічає дуже незвичний пам’ятник, грані якого прикрашають «трофеї» – композиції з античних обладунків, списів, мечів та іншого міліарного причандалля. Постамент з «трофеями» увінчує обеліск з давньогрецьким шоломом на верхівці. Це пам’ятник капітану Війська Польського Міхалу Заборовському, який на 28-му році життя загинув під Можайськом під час походу Наполеона на Москву.

    ____0img_6338

    Від згаданого замку практично нічого не залишилося. По тому, як його сильно поруйнували під час війни з турками, відбудовувати укріплення не стали і майже повністю розібрали на каміння.

    Поруч з обеліском в вічі впадає римо-католицька капличка зведена у вигляді химерного гроту. Досить незвична та нетипова споруда, зауважимо. Оце, власне, й є залишки місцевого замку.

    ____0img_6339

    За Австо-Угорщини це ще були класичні замкові руїни. На капличку-грот їх перетворили за часів Другої Речі Посполитої. Але й тоді, як це добре видно на старих фото, романтичну ауру замкових руїн залишили. На світлині 1988 р., зробленій відомим істориком архітектури Дмитром Малаковим, ще добре видно, що це фрагмент замку.

    106420436_3352749061426097_6865118713846665322_n

    Але вже у наші дні місцеві селяни вирішили, що поруйнованість – ознака нездар та поганих господарів. Давнє мурування хутко вкрили рівненьким тиньком та ретельно побілили, а територію довкола замостили кольоровою плиточкою. Тепер всі знають, які файні ґазди в Личківцях.

    106668853_3352750458092624_7349876967937928408_n

    Більша частина замкового каміння пішла на зведення костелу (1708 р.), поставленого коштом подружжя Кавецьких. Про всяк випадок, храм звели оборонного типу – товстезні стіни, невеличкі віконця-бійниці, що розташовані чи не під самим дахом, та круглі гарматні стрільниці, що й досі дивляться у бік в’їзду на замчисько.

    Від початку свого існування храм у Личківцях належав ієзуїтам. На його фасаді уціліла велетенська емблема ордену. Там також бачимо напис про реконструкцію костелу у 1728 р.

    ____0img_6340

    Не виключено, що донатори храму були ще й масонами. Над єзуїтською емблемою видно Всевидяче Око, яке увінчує незавершену піраміду (як на доларовій банкноті США). В оздоблені також бачимо замасковані косинець та циркуль. У цьому немає нічого дивного – в XVIII ст. у шляхетському середовищі Речі Посполитої забавки у масонів були мегапопулярними.

    ____0img_6341

    Подальша доля сакральної споруди склалася традиційно. Храм закрили та перетворили на склад мінеральних добрив. В захристі тримали отрутохімікати. Задушливий сморід ДДТ (дусту) стоїть й досі.

    Наразі дах та склепіння храму впали. Всередині рясно розрослися дерева, чагарники та лапаті папороті. Тут відчуваєш себе мандрівником посеред закинутого міста десь в джунглях Індії чи Мезоамерики.

    ____0img_6342

    Не зважаючи на поважний вік (понад три століття!) костел має статус лише пам’ятки місцевого значення, хоча цілком вартий загальнонаціонального.

    Споруда знаходиться в аварійному стані, а помережені тріщинами та просякнуті радянською отрутою стіни не надають оптимізму.

    Над урвищем, що спускається до долини Гнилої, височіє колона з кам’яними ногами. Це ще один унікальний личківський монумент – пам’ятника «Тіням померлих душ» – встановлений на спомин про понад 200 мешканців Личківець, які померли під час епідемії холери 1830-1831 років. Про цю пошесть згадувалося вище. На колоні донедавна стояла алегорична фігура Скорботи. На жаль, від неї маємо лише ноги. Тулуб можна побачити під колоною, а от голову, по тому як скульптура розвалилася від часу, так знайти й не змогли. Пам’ятник стоїть на самому краєчку фактично прямовисного схилу, й куди та голова закотилася – ніхто знає.

    ____0img_6343

    З горба, де стоїть костел, добре видно гостроверхий шпиль. За високим парканом серед старовинного парку ховається дуже красивий палацик, зведений в стилі романтичної готики. Вишукані обриси, балкони, балюстради, вибагливої форми вікна створюють довершений образ. Віллу на початку ХХ ст. звів якийсь пан Темельман.

    ____0img_6344

    Донедавна тут містилася місцева лікарня. Зараз палацик у приватній власності і потрапити до нього проблематично… Хоча (пошепки) ліворуч від дороги є ділянка, де паркан так й не поставили (будівництво тут вже років зо сім-вісім, як призупинено). Але поводьтеся чемно, помірковано та толерантно – поважайте приватну власність. Тим більше, що господар заслуговує на повагу. Зокрема він не став перекривати споруду традиційною для сьогоднішньої Галичини огидною «блискучов блєхов», а бережно відремонтував автентичну керамічну покрівлю. До того ж кожну луску старовинної дахівки ретельно відмили.

    Сподіваємося, що по завершені затяжного ремонту вілла стане туристичною родзинкою Тернопільської області (місцеві кажуть що там планують створити відпочинковий комплекс).

    Дмитро Полюхович, для «Главкома»

    Теги: історія культура Україна памятник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Країна волхвів», чотириликий Світовид та підступний Умвіт. Куди поїхати на вихідні (фото)