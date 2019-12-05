Представники церков побажали Зеленському «сили, терпіння й Божого благословення» на саміті в Парижі



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Представники церков і релігійних організацій зазначили, що моляться за мир в Україні, та побажали президенту сили і терпіння на переговорах у «нормандському форматі» Фото: пресслужба глави держави

Президент України зустрівся з представниками церков і релігійних організацій України

Президент Володимир Зеленський напередодні саміту в «нормандському форматі» зустрівся з представниками церков і релігійних організацій України.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Як зазначається, президент подякував за спільне звернення ієрархів до мешканців тимчасово окупованих територій, а також за роботу, яку проводять святі отці для українців. У зв’язку з переговорами лідерів країн «нормандського формату» президент закликав підтримати мирні ініціативи української сторони.

«Ми – різні, у нас різні конфесії, церкви, мечеті, синагоги тощо. І це нормально, бо у нас велика, дуже гарна, іноді зі складнощами, але наша люба країна. Дуже вірю у вас», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що через три роки блокування зустрічі Нормандської четвірки з’явилася можливість розпочати діалог. Глава держави підкреслив, що йому важливо почути поради.

«Тоді відчуватиму, що всі ми разом», – сказав він.

Представники церков і релігійних організацій зазначили, що моляться за мир в Україні, та побажали президенту сили, терпіння й Божого благословення на переговорах лідерів країн – учасниць «нормандського формату».

Окремо було акцентовано увагу на неприпустимості переслідування вірян різних конфесій на окупованих територіях Донбасу та Криму, а також судових рішень про ліквідацію культових споруд.

Митрополит Московської церкви Онуфрій підтримав мирні ініціативи, додали у пресслужбі.

«Життя людини нічим не може бути виправдане або викуплене. Воно найдорожче в усьому світі. Те, що ви почали цю місію миротворчості, – ми вам за це вдячні й розуміємо, що це складний процес. Але його треба було почати – процес не може мати успіху, якщо хтось його не почне», – зазначив митрополит.

За його словами, питання необхідно вирішувати шляхом діалогу.

Предстоятель Української православної церкви, митрополит Київський та всієї України Епіфаній наголосив: «Церкви мають великий потенціал, який потрібно використовувати у тих мирних ініціативах, які ви зараз проявляєте щодо завершення цієї страшної війни. Ми молимося за мир – за справедливий мир в Україні».

Предстоятель УПЦ зазначив, що багато подорожує Україною та спілкується з людьми.

«Вони інколи не розуміють, їм треба більше доносити інформацію, переконувати. Церкви можуть виконувати цю місію – доносити правдиву інформацію. Наприклад, часто запитують – як ви ставитеся до ринку землі, до врегулювання ситуації на Донбасі тощо», – розповів Епіфаній.

Предстоятель УПЦ також звернувся з проханням посприяти у вирішенні питань переслідування парафіян і судових рішень щодо храмів в окупованому Криму та на Донбасі.

Верховний архієпископ Києво-Галицький, Глава Української греко-католицької церкви Святослав зазначив, що нині Україна є демократичною державою, де всі почуваються вільно – незалежно від віросповідання, – і релігійна спільнота дорожить таким станом справ.

«Хочу побажати вам сили Мойсея, який міг сказати фараонові «Let my people go». Бо ніхто сьогодні так не зацікавлений, щоб наступив мир в Україні, як самі українці. Росія має свої інтереси, багаті країни заходу мають свої інтереси. Ми не можемо в тих перемовинах відступитися від свого бажання бути вільною, незалежною державою, яка обрала свій шлях розвитку. Ми гідні того, щоб інші народи, наші сусіди поважали наш вибір», – наголосив предстоятель УГКЦ.

Він побажав президенту мудрості та запевнив у підтримці в роботі на благо українців.

Представники церков і релігійних організацій також висловили занепокоєння стосовно законопроєкту №0931 щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації з правом Європейського Союзу, відзначили питання виділення землі для зведення культових споруд, а також наголосили на необхідності співпраці для підтримки безпеки всередині країни.

Президент запевнив у готовності до зустрічей і розв’язання проблем, резюмується у повідомленні.

Раніше в уряді розказали, якими методами Московська церква гальмує перехід своїх громад до помісної УПЦ.

Як повідомлялося, в Українській православній церкві очікують на другу хвилю переходу парафій з Московського патріархату.

Зазначимо, що абревіатура УПЦ офіційно закріплена за Київською митрополією Української православної церкви (Православної церкви України).