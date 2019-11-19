В Українській православній церкві очікують на другу хвилю переходу парафій з Московського патріархату



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Визнання Української церкви іншими помісними церквами буде впливати на свідомість, як вірян, так і духовенства, які поки що залишаються в Московській церкві, - Євстратій (Зоря)

Каталізатором другої хвилі переходу парафій з Московської церкви до Української стане закон про перейменування Московської церкви, - Євстратій (Зоря)

Заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків Української православної церкви, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) запевняє, що процес переходу парафій з Російської церкви до Української має хвилеподібний характер. Про це архієпископ сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Я бачу, що цей процес є хвилеподібним. Тобто, в першу чергу, перейшли ті громади, які внутрішньо були до цього готові вже багато років. Для них був важливим зовнішній момент – Томос і визнання від Вселенського патріарха. Зараз накопичується потенціал для другої хвилі», - стверджує Євстратій (Зоря)

На думку архієпископа, зараз накопичується критична маса бажаючих перейти до Української православної церкви, «особливо після тих визнань, які відбулися і які будуть відбуватися з боку помісних церков».

Євстратій впевнений, що визнання УПЦ іншими помісними церквами буде впливати на свідомість, як вірян, так і духовенства, які поки що залишаються в Московській церкві.

«Я думаю, що рано чи пізно буде дуже велика друга хвиля. І каталізатором цієї хвилі стане те, що закон, (про перейменування релігійних громад), запрацює і ці громади постануть перед вибором. Вони повинні будуть провести збори і обрати назву – чи вони будуть українськими, чи вони будуть громадами РПЦ», - наголошує архієпископ.

На думку Євстратія, тоді дуже багато громад зрозуміють, до якої церкви вони ходять.

«Вони прозріють і багато парафіян поставлять своїм священикам незручні запитання: «Батюшка, ви ж нам 25 років казали, що ми українська церква. А тепер виходить, що ми будемо російською церквою?», - говорить архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря)

При цьому Євстратій наголошує, що сьогодні багато спекулюють на тому, що спочатку багато громад переходили, а зараз процес сповільнився.

«По-перше багато об’єктивних причин. Тому що реєстрацію статутів в новій редакції здійснюють ОДА. Мабуть, в половині областей ще немає призначених голів. А враховуючи весь цей тиск, тим, хто нині перебувають у статусі тимчасово виконуючих обов’язки, набагато складніше приймати рішення, ніж призначеним керівникам областей. Бо людина знає – сьогодні вона в.о., а завтра вона вже не буде в.о. А брати на себе відповідальність за складні рішення, знаючи що буде тиск і можливе заведення справ, не всі на таке зважаться», - вважає заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків Української православної церкви.

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