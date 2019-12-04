Зеленський відмовився говорити зі Скабєєвою по телефону і повісив слухавку



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Володимир Зеленський швидко перервав розмову з російською пропагандисткою, пославшись на зайнятість

Вибачте, продовжу спілкування зі своїми колегами, - зазначив глава держави

Президент України Володимир Зеленський коротко поспілкувався з російською пропагандисткою, ведучою програми «60 хвилин» Ольгою Скабєєвою, але відмовився продовжити бесіду. Запис їхньої розмови був показанй в ефірі телеканалу «Росія 1».

Скабєєва вибачилася перед українським лідером на початку розмови за те, що відволікла його від роботи.

«Ви зараз на гучному зв'язку. Я завжди перериваюся, коли якісь бесіди, бо думаю, що, можливо, у когось щось сталося», - зазначив Зеленський.

Оскільки російська ведуча дзвонила не з надзвичайного приводу, розмову з нею він продовжувати не став. «Вибачте, продовжу спілкування зі своїми колегами», - додав він.

Скабєєва у відповідь зауважила, що редакція каналу «не може прорватися через його пресслужбу», і попросила «приділити увагу», але глава держави поклав слухавку.

Російська ведуча пропонувала Зеленському поспілкуватися і висловлювала готовність для цього приїхати до Києва або зустрітися на нейтральній території. На користь цього Скабєєва згадувала те, що формат програми «60 хвилин» передбачає дискусію.

Зеленський же раніше говорив, що не хотів би спілкуватися з російськими журналістами. Під час прес-конференції 10 жовтня президент пояснив, що у нього немає часу відповідати усім ЗМІ, які «налаштовані не тепло до незалежності України». При цьому він назвав намір Скабєєвой приїхати на Україну «небезпечним».

Проте ще 25 вересня у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН Зеленський кілька хвилин спілкувався з журналістами телеканалу «Росія 1». Другий ведучий «60 хвилин» Євген Попов встиг у тому числі запитати українського лідера про зустріч в «нормандському форматі».

Нагадаємо, саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі. У ньому братимуть участь Зеленський, Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.

Зеленський 27 листопада в Вільнюсі заявив, що готовий до двосторонніх переговорів з Путіним у рамках «нормандської зустрічі».

Напередодні у Кремлі заявили, що Путін і Зеленський поспілкуються «так чи інакше».

Віцепрем’єрміністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, окрема зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна можлива.