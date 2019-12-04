В уряді розказали, якими методами Московська церква гальмує перехід своїх громад до помісної УПЦ



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Ті, хто не хочуть об’єктивної дії закону, прагнуть середньовічних звичаєвих норм, - Юраш

Штучні перешкоди створюють структури, що модеруються з Москви, каже Андрій Юраш

Москва впливає на релігійну ситуацію в Україні через мережу своїх структур та осіб. Так прокоментував в інтерв’ю «Главкому» гальмування Московською церквою переходу громад до Української православної церкви директор Департаменту у справах релігій і національностей Андрій Юраш.

За словами Юраша, наразі для гальмування переходу громад з Московської церкви до УПЦ «включилися дуже потужні мережі, працюють цілі структури, юридичні служби, величезні фінанси».

«Є велика кількість соціологічних даних, які говорять, що було і зберігається бажання великої кількості вірян, які на сьогодні ще перебувають у єдності з Московською церквою, долучитися до помісної церкви, проте є суб’єктивна, штучна і маніпулятивна – тенденція до гальмування цих переходів», - запевняє посадовець.

Юраш наголошує, що у Департаменті у справах релігій і національностей стежать за дотриманням права вибору для всіх. «Саме тому слід докладати максимальних зусиль, щоб більшість членів релігійних громад відповідно до норм закону, могли реалізувати своє право на визначення своєї юрисдикції. Більшість – це дві третини. Так визначає закон, хоча персонально я, виходячи з усталених принципів європейської демократії, переконаний, що для цього доцільно було запровадити просту більшість – тобто 50 + 1. Це є нормою. Але коли йшли дискусії, то ми приєднались до пропозиції – хай буде дві третини, щоб не було жодних юридичних сумнівів», - пояснює Юраш.

Чиновник зазначає, що «ті, хто не хочуть об’єктивної дії закону, прагнуть середньовічних звичаєвих норм».

«Ці сили почали потужно протистояти переходам, застосували величезну протидію. Саме тому ми сьогодні бачимо зменшення темпів. Остання соціологія Центру Разумкова говорить, що втричі менше тих людей, які ідентифікують себе з УПЦ МП, ніж тих, хто відносить себе до помісної, канонічної УПЦ, визнаної вже трьома православними церквами. Це означає, що потенціал зберігається», - наголошує Юраш.

Як повідомлялося, в Українській православній церкві очікують на другу хвилю переходу парафій з Московського патріархату.

Зазначимо, що абревіатура УПЦ офіційно закріплена за Київською митрополією Української православної церкви (Православної церкви України).

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