Глава МЗС України переказав зміст проєкту рішення саміту Нормандської четвірки



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Саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі

«Документ, скажу чесно, не зовсім амбітний, він дуже обережний», - заявив глава МЗС України

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко переказав зміст проєкту рішення саміту у «нормандському форматі», який був узгоджений чотирма державами.

Про це він заявив у спілкуванні з журналістами під час конференції NATO Engages у Лондоні.

Пристайко вкотре наголосив, що даний проєкт не є новим документом – він був узгоджений на початку осені, однак досі саме він лишається робочим варіантом, який має лягти в основу фінального рішення лідерів.

«Ще 2 вересня радники лідерів чотирьох країн затвердили заключні положення комюніке, яке буде оприлюднене по завершенні саміту», - пояснив він, додавши, що йдеться не про фінальне рішення, а лише про його проєкт.

«Документ, скажу чесно, не зовсім амбітний, він дуже обережний. На сьогоднішній момент документ передбачає фіксацію досягнень», - додав міністр.

Вадим Пристайко переказав зміст положень, які зазначені в узгодженому проєкті.

«Лідери відзначають успішне розведення на трьох ділянках і пропонують визначити наступні точки розведення. Лідери відзначають успішний обмін, який відбувся, і пропонують прискорити роботу по наступному етапу обміну, включаючи ідею всіх на всіх. Далі, лідери вимагають визначити наступні ділянки для розмінування, і так далі.

Тобто дуже короткий документ, в кінці якого у проєкт написано, що лідери уповноважують свої переговорні команди продовжити підготовку наступних (ініціатив). Це загальні фрази, які перетворяться на документ тільки по завершенню зустрічі глав держав», - розповів він

Пристайко також наголосив, що наразі не йдеться про принципові рішення, що змінюють черговість чи зміст Мінських домовленостей.

«Це не буде Мінськ-3», - заявив він.

Також Пристайко озвучив червоні лінії України на «нормандському саміті».

Як відомо, президент США Дональд Трамп вважає, що зустріч Зеленського і Путіна може принести великий прогрес.

До слова, 3 грудня в Офісі президента затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу напередодні саміту у Парижі.

Нагадаємо, у Держдепі США вважають, що «нормандська зустріч» стане перевіркою для Росії.

Як відомо, саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі. У ньому братимуть участь Зеленський, Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.

Зеленський 27 листопада в Вільнюсі заявив, що готовий до двосторонніх переговорів з Путіним у рамках «нормандської зустрічі».

Напередодні у Кремлі заявили, що Путін і Зеленський поспілкуються «так чи інакше».

Віцепрем’єрміністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, окрема зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна можлива.

Джерело: Європейська правда