Головна Країна Політика
search button user button menu button

Прем'єр-міністр Польщі розповів, чому Росія підвищує рівень звірства до українців

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Прем'єр-міністр Польщі розповів, чому Росія підвищує рівень звірства до українців
Колаж: 24 канал

«Створити Голодомор у всьому світі, щоб погодилися на їхні умови, – це така хибна та хвора логіка Росії», – сказав прем'єр Польщі

Росія усвідомлює, що програє на полі бою, тому застосовує найжорстокіші методи, спрямовані проти мирного населення. Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на установчому саміті української ініціативи Grain from Ukraine у Києві.

Моравецький порівняв Росію з нацистською Німеччиною 1942-1943 років, яка у разі поразок на полі бою починала використовувати всю можливу зброю та найжорстокіші методи.

«Сьогодні Росія, розуміючи, що вона програє цю війну, починає застосовувати нові методи – гіпотермічні атаки, ураження об'єктів енергетичної інфраструктури, щоб ще більше підвищити рівень свого звірячого ставлення до людей», – сказав прем'єр Польщі.

За словами Моравецького, росіянам здається, що масштабними руйнуваннями та атаками вони нібито зможуть змусити українців скласти зброю.

Моравецький наголосив, що сьогодні росіяни діють подібно до СРСР, блокуючи експорт зерна з України до країн Африки та Азії. «Створити Голодомор у всьому світі, щоб погодилися на їхні умови, – це така хибна та хвора логіка Росії», – сказав прем'єр Польщі.

На його думку, атаки РФ по об'єктах цивільної інфраструктури говорять про те, що Росія перейшла до імперіалістичного терору, і якщо цивілізований світ дозволить Володимиру Путіну продовжувати цей терор, він перетвориться на Сталіна XXI століття.

Моравецький також повідомив, що Польща виділить 20 млн євро на підтримку програми Graine from Ukraine. 

Прем'єр-міністр Польщі сьогодні, 26 листопада прибув до Києва з візитом. Він вшанував пам'ять жертв Голодомору покладанням квітів до пам'ятного знаку на Михайлівській площі.

За участю президента України Володимира Зеленського у Києві відбувся Міжнародний установчий саміт International Summit on Food Security, який започатковує ініційовану главою держави гуманітарну програму Grain from Ukraine. Ця програма передбачає закупівлю партнерами агарної продукції українських виробників та відправку її до країн Африки й Азії, що перебувають на межі голоду. Це дасть змогу сформувати міжнародну підтримку для українського сільського господарства, захистити посівні площі, підтримати виробництво, зміцнити ланцюги постачання, знайти міжнародних клієнтів, які можуть гарантувати закупівлю української сільськогосподарської продукції.

Читайте також: «Нас знову хочуть знищити голодом». Виступ Зеленського на саміті продовольчої безпеки (відео)
Теги: росія експорт росіяни населення міністр Польща

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Прем'єр-міністр Польщі розповів, чому Росія підвищує рівень звірства до українців
Прем'єр-міністр Польщі розповів, чому Росія підвищує рівень звірства до українців
Зеленський сказав, як треба обмежити ціну на нафту, щоб Росія це справді відчула
Зеленський сказав, як треба обмежити ціну на нафту, щоб Росія це справді відчула
«Нас знову хочуть знищити голодом». Виступ Зеленського на саміті продовольчої безпеки (відео)
«Нас знову хочуть знищити голодом». Виступ Зеленського на саміті продовольчої безпеки (відео)
Зеленський оголосив амбітну мету врятувати від голоду 5 млн жителів планети
Зеленський оголосив амбітну мету врятувати від голоду 5 млн жителів планети
Забрати в УПЦ Києво-Печерську, Почаївську та Святогірську лаври: петиція
Забрати в УПЦ Києво-Печерську, Почаївську та Святогірську лаври: петиція
Виключення Росії з ООН: у Раді зареєстровано постанову
Виключення Росії з ООН: у Раді зареєстровано постанову

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
363K
Наступ із Білорусі буде? Розвідка звернулася до українців
104K
Данілов розповів, як тепер треба називати російських окупантів
78K
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
56K
ФБР оголосило в розшук «кухаря Путіна», обіцяє велику нагороду
41K
Обличчя бліде, рука посиніла: ЗМІ розповіли про хворобу Путіна
31K
Україна оголосила бойкот роботи в Парламентській асамблеї ОБСЄ через рішення щодо росіян

Новини

Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
Сьогодні, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
Сьогодні, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
Вчора, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту