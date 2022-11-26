Прем'єр-міністр Польщі розповів, чому Росія підвищує рівень звірства до українців

«Створити Голодомор у всьому світі, щоб погодилися на їхні умови, – це така хибна та хвора логіка Росії», – сказав прем'єр Польщі

Росія усвідомлює, що програє на полі бою, тому застосовує найжорстокіші методи, спрямовані проти мирного населення. Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на установчому саміті української ініціативи Grain from Ukraine у Києві.

Моравецький порівняв Росію з нацистською Німеччиною 1942-1943 років, яка у разі поразок на полі бою починала використовувати всю можливу зброю та найжорстокіші методи.

«Сьогодні Росія, розуміючи, що вона програє цю війну, починає застосовувати нові методи – гіпотермічні атаки, ураження об'єктів енергетичної інфраструктури, щоб ще більше підвищити рівень свого звірячого ставлення до людей», – сказав прем'єр Польщі.

За словами Моравецького, росіянам здається, що масштабними руйнуваннями та атаками вони нібито зможуть змусити українців скласти зброю.

Моравецький наголосив, що сьогодні росіяни діють подібно до СРСР, блокуючи експорт зерна з України до країн Африки та Азії. «Створити Голодомор у всьому світі, щоб погодилися на їхні умови, – це така хибна та хвора логіка Росії», – сказав прем'єр Польщі.

На його думку, атаки РФ по об'єктах цивільної інфраструктури говорять про те, що Росія перейшла до імперіалістичного терору, і якщо цивілізований світ дозволить Володимиру Путіну продовжувати цей терор, він перетвориться на Сталіна XXI століття.

Моравецький також повідомив, що Польща виділить 20 млн євро на підтримку програми Graine from Ukraine.

Прем'єр-міністр Польщі сьогодні, 26 листопада прибув до Києва з візитом. Він вшанував пам'ять жертв Голодомору покладанням квітів до пам'ятного знаку на Михайлівській площі.

За участю президента України Володимира Зеленського у Києві відбувся Міжнародний установчий саміт International Summit on Food Security, який започатковує ініційовану главою держави гуманітарну програму Grain from Ukraine. Ця програма передбачає закупівлю партнерами агарної продукції українських виробників та відправку її до країн Африки й Азії, що перебувають на межі голоду. Це дасть змогу сформувати міжнародну підтримку для українського сільського господарства, захистити посівні площі, підтримати виробництво, зміцнити ланцюги постачання, знайти міжнародних клієнтів, які можуть гарантувати закупівлю української сільськогосподарської продукції.