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Grain from Ukraine: Зеленський оголосив про нову гуманітарну ініціативу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Grain from Ukraine: Зеленський оголосив про нову гуманітарну ініціативу
Саміт із продовольчої безпеки підтримали понад 20 держав, розповів Володимир Зеленський
фото: Офіс президента

Україна провела перший Міжнародний саміт із продовольчої безпеки

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні розповів про старт нової гуманітарної ініціативи України.

«Сьогодні ми провели перший Міжнародний саміт із продовольчої безпеки. Провели в Києві разом із нашими партнерами. І свідомо – саме цими днями, коли ми вшановуємо пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

Українці пройшли через геноцид. І сьогодні ми робимо все можливе й неможливе, щоб зупинити нову геноцидну політику Росії. Нову, але таку схожу на ту, яка вбила мільйони людей у ХХ столітті. І ми не просто відбиваємося від агресії. Ми крок за кроком створюємо систему, яка зупинить агресію, демонтує її наслідки й гарантуватиме довготривалу безпеку – безпеку Україні, усій Європі та світу.

Продовольча безпека – один із ключових елементів глобальної стабільності. Це те, у чому лідерська роль України проявляється найочевидніше. Завдяки нашій експортній зерновій ініціативі з трьох чорноморських портів ми відправили на світовий ринок близько 12 мільйонів тонн продовольства. 40 країн світу. З цього обсягу більш як 2,5 млн тонн – країнам, у яких не просто дефіцит продовольства, а жорстка криза.

У межах Продовольчої програми ООН ми допомогли країнам, у яких люди буквально голодують або на межі голоду. Це, зокрема, Ефіопія, Ємен. Також ми допомогли Сомалі й Афганістану. І це тільки початок.

Сьогодні ми офіційно оголосили про старт нашої нової ініціативи – гуманітарної. Grain from Ukraine. І маємо домовленості вже з багатьма партнерами про спільну роботу «Зерно з України», – сказав Зеленський.

Саміт із продовольчої безпеки підтримали понад 20 держав. Загальна сума, яку вдалося акумулювати для Grain from Ukraine, – вже близько 150 млн доларів.

«Робота триває. Готуємо до 60 кораблів», – сказав президент України.

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, в Києві проходив Міжнародний установчий саміт International Summit of Food Security в межах гуманітарної програми Grain from Ukraine.

Під час свого виступу на заході президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна як один із гарантів світової продовольчої безпеки й надалі робитиме свій ключовий внесок попри війну.

Як повідомлялося, Україна надішле гуманітарну допомогу країнам Африки та Азії у вигляді зерна пшениці або кукурудзи.

17 листопада стало відомо, що «зернова угода» продовжена ще на 120 днів. Це рішення було ухвалено сьогодні у Стамбулі. Гарантами виконання ініціативи залишилися Організація Об‘єднаних Націй та Туреччина.

Теги: безпека геноцид зерно криза президент ринок робота саміт Сомалі Туреччина Україна

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