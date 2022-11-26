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Прем'єр-міністр Польщі прибув до Києва та вшанував жертв Голодоморів (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Прем'єр-міністр Польщі прибув до Києва та вшанував жертв Голодоморів (фото)
Польська делегація поклала квіти до пам'ятника жертвам Голодомору 
фото: twitter.com/PremierRP

Матеуш Моравецький приїхав в Україну на знак підтримки нашої країни 

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сьогодні, 26 листопада прибув до Києва з візитом. Він вшанував пам'ять жертв Голодомору покладанням квітів до пам'ятного знаку на Михайлівській площі. Про це повідомляє канцелярія польського прем'єра у Twitter.

Прем'єр-міністр Польщі прибув до Києва та вшанував жертв Голодоморів (фото) фото 1
Прем'єр-міністр Польщі прибув до Києва та вшанував жертв Голодоморів (фото) фото 2

«Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький в Києві поклав квіти перед пам'ятником жертвам Голодомору. Великий голод стався в Україні в 1932-33 роках і став результатом злочинної політики Радянського Союзу», – йдеться в повідомленні. 

Прем'єр-міністр Польщі прибув до Києва та вшанував жертв Голодоморів (фото) фото 3

Нагадаємо, щорічно у четверту суботу листопада в Україні вшановують жертв Голодомору 1932-1933 років та масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років.

До слова, президент України Володимир Зеленський вшанував роковини Голодомору в Україні. Ролик про трагедію й паралелі з сучасністю глава держави опублікував в соцмережах.

Як повідомлялося, у листопаді 2022 року 93% українців погоджуються з твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом Українського народу. 

Теги: Польща міністр Голодомор 1932-1933 років квіти

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