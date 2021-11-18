Президент Болгарії надалі вважає Крим російським

Радев повторив свої слова від 2016 року про те, що «на даний момент Крим є російським»

Президент Болгарії Румен Радев надалі вважає Крим російським. Таку позицію чинний президент Болгарії озвучив в ефірі національного телебачення під час теледебатів напередодні другого туру президентських виборів, повідомляє «Главком».

Його опонент професор Атанас Герджиков сказав, що Крим – це українська територія, незалежно від того, «який там прапор».

Натомість Радев повторив свої слова від 2016 року про те, що «на даний момент Крим є російським».

Також висловлюючись на тему Росії Румен Радев закликав до діалогу на рівні ЄС і зазначив, що санкції проти Москви не працюють.

«Росія не може бути для нас зразком розвитку, але вона не є і ворогом, хоча б тому, що в пам'яті болгар вона є визволителем… Найголовніше – це шукати діалог... Санкції через Крим та Україну не дають результату, вони не мають ефекту. Вже шукаються прагматичні підходи… Росія є важливим фактором безпеки та боротьби з тероризмом», – зазначив Радев.

Нагадаємо, на загальних виборах у Болгарії новостворена антикорупційна партія може перемогти владну партію ГЕРБ колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова.

Разом із парламентом громадяни Болгарії обирали і президента країни. Чинний глава держави Румен Радев, який вважається одним із близьких до Кремля європейських лідерів, за прогнозами набирає 49 відсотків голосів, більш ніж удвічі випереджаючи найближчого суперника, кандидата від консерваторів Анастаса Герджикова.

21 листопада має відбутися другий тур виборів, у якому Радев вважається очевидним фаворитом.

Зазначимо, що 14 листопада в Болгарії відбулися треті за цей рік парламентські вибори.

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