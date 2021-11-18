Захоплення України та аншлюс Білорусі. Пазли путінського плану складаються

Чим більше доходів буде отримувати путінський режим з європейського енергоринку, тим швидше буде збільшуватись арсенал його зброї та агресивність

На перший погляд знищення Росією власного супутника прямим ракетним ударом з Землі, засвічування та жорстка (поки що дипломатична) реакція США і НАТО щодо військових приготувань РФ навколо кордонів України, візит глави ЦРУ до Москви, запуск США у квітні 2021 р. надважкої ракети Delta IV Heavy і ракетні випробування Росії на полігоні Сари-Шаган в Казахстані ніяк не пов’язані.

Однак, це не так…

Управління зі зв'язків з громадськістю космічного командування США на базі Космічних сил в штаті Колорадо повідомило, що Росія випробувала протисупутникову ракету прямого удару 15 листопада 2021 року. Вона знищила старий радянський супутник «Космос-1408». Основний зміст повідомлення зводиться до того, що уламки, створені російським ударом нестимуть загрозу для діяльності в космічному просторі протягом наступних років, піддаючи ризику супутники та космічні місії, і така поведінка просто безвідповідальна.

У Москві підтвердили факт випробування. «Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют», – заявив міністр оборони РФ С. Шойгу.

Тепер про те, чого сторони не повідомили і не повідомлять у своїх офіційних заявах та коментарях.

Росіяни не повідомили, яку «перспективну систему» вони випробували. Аналіз їхньої активності у цьому напрямку протягом останніх років дозволяє зробити припущення, що це був пуск ракети 14A042 («Нудоль») в рамках новітньої системи ПРО А-235. Особливість – вона може працювати по космічним цілям, тобто є не тільки протиракетною, але й протисупутниковою зброєю. (Звісно, можна пригадати, що США мають цілий арсенал засобів ПРО, які можуть «діставати» супутники: GDMB (комплекс наземного базування), Aegis Ballistic Missile Defense System з корабельними ракетами SM-3, мобільний комплекс тактичної ПРО THAAD.)

Чому так сполохались в США? Тому що це були не зовсім випробування. Практично це було демонстративне бойове застосування новітнього різновиду зброї, яке може дещо переважати за своїми характеристиками наявне у США. Однак, суть не тільки в змаганні ТТХ різних ракетних систем.

Тепер поглянемо на згаданий мною запуск 26 квітня 2021 року надважкої ракети Delta IV Heavy з авіабази Ванденберг в Каліфорнії. Вона відправила на орбіту секретний супутник КН-11-18 Kennan Національного управління військово-космічної розвідки США вагою 19 тон (!). Його оптика з головним дзеркалом 2,4 м в діаметрі дозволяє отримувати зображення поверхні Землі з дозвільною здатністю до 15 см (!) на пікселі. Він поповнив американське орбітальне угрупування такого типу супутників до п'яти одиниць. Погляньте диво запуску унікальної ракети-носія, лінк у першому коментарі.

Новий супутник має на борту своєрідний телескоп «Хабл» на орбіті, який дозволяє заглянути майже будь-куди, зробити фото й передати його відразу на Землю. Тому супутники цієї серії ще називають «замкóвим отвором», через який можна побачити потаємне, навіть якщо його намагаються ретельно приховати.

В цей же день, в іншому регіоні земної кулі, на полігоні Сари-Шаган (мовою роспропаганди):

«26 апреля произошло событие, чрезвычайно осложнившее вашингтонским ястребам возможность реализации их агрессивных планов в отношении России: выполненный боевыми расчетами Военно-космических сил Российской Федерации на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) успешный пуск ракеты А-235 «Нудоль» – боевого элемента перспективной отечественной противоракетной и противокосмической системы».

Практично це було завершення серії випробувань. За іншими даними з російських джерел «в 2020 году серия испытательных пусков А-235 закончилась, и через год – она полностью в строю». Отже, удар по супутнику вже був практичним застосуванням комплексу. Так, росіяни знищили власний супутник, але при цьому показали «кузькіну мать» американцям – можемо діставати усе, що є на орбіті до 600 з гаком км (саме десь на цій орбіті знаходився знищений «Космос-1408»). Чому саме зараз, чому не потримати в секреті свої нові спроможності та тримати в невизначеності і невіданні більш могутнього, але боязкого, противника, якими є США?

Припускаю, що Путіна-Шойгу-Патрушева надзвичайно розізлило як американці засвітили приховані й ретельно замасковані (як вони вважали) приготування до бліцкригу проти України, який мав би розпочатися невдовзі після завершення прискореної (що вони вважали за можливе) сертифікації та запуску в експлуатацію «Північного потоку-2» і припинення транзиту газу до ЄС через Україну. Цим викриттям військових приготувань Росії США зривають план-графік Кремля з силового відновлення СРСР до 100-річниці його утворення, яка буде відзначатися 2022 року.

А засвітити російські приготування США вдалося за допомогою супутникового угруповання Національного управління військово-космічної розвідки і зокрема, за допомогою всевидячого ока останнього з серії КН-11. Звісно, що з 15-см роздільною здатністю важко буде розрізнити, що тримає в руках офіцер ЗС РФ – ПМ, АПС чи «Уда7. А це й не потрібно. Зате добре видно, що танки Т-72 на залізничних платформах обладнані «антиджевеліновою парасолькою». І стає зрозумілим, що переміщати їх можуть тільки в одному напрямку – наступ на Україну, і з однією метою – для ведення бойових дій в Україні.

Хоча насправді американські супутники бачать не тільки в оптичному діапазоні. І не обов’язково це мають бути супутники військово-космічної розвідки. Знімки, які були опубліковані в американських ЗМІ були зроблені комерційними супутниками. Про їх роздільну здатність можна судити по цьому знімку з Кабульського аеропорту під час літньої хаотичної евакуації звідти втікачів від талібів.

Справа в тім, що управління військової розвідки США (National Reconnaissance Office) має з 2019 року доступ до даних комерційних платформ BlackSky Global, Maxar Technologies та Planet. Наприклад, Planet використовує своє угруповання з приблизно 200 (!) супутників для отримання понад 3 мільйонів (!) зображень поверхні Землі щоденно (!).

Звісно, що США не будуть демонструвати знімки зроблені КН-11-18, достатньо показати те, що бачить супутник Maxar. Що й було зроблено через американські ЗМІ. Ну а глава ЦРУ У. Бернс, очевидно, мав під час візиту до Москви ще більш вагомі аргументи нищівного характеру. Ймовірно, США поділились цією інформацією з союзниками і вона була настільки переконливою, що навіть, висловлюючись словами Т. Шевченка, «раби, підніжки, грязь Москви» в Парижі та Берліні не стали вигороджувати Путіна, а навпаки – зробили різкі заяви.

Тому звідси виплеск кремлівської люті у вигляді знищення власного супутника. Послання Кремля Білому дому читається легко – не лізьте на наші одвірки, бо наступного разу отримаєте в «око» (КН-11-18), він в зоні ураження нашої найновітнішої протисупутникової системи. Те, що лютування в Москві продовжуються підтверджує і сьогоднішнє повідомлення: «В четверг в Минобороны РФ сообщили, что гиперзвуковая ракета «Циркон», пуск которой выполнен с фрегата Северного флота «Адмирал Горшков», поразила морскую цель в Белом море прямым попаданием. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об успешной стрельбе…». Ну а Лавров за підсумками колегії МЗС за участі Путіна заявив, що в «отношениях с западными странами накапливается очень конфликтный потенциал, прежде всего потому, что Запад категорически не хочет вести дела на равноправной взаимовыгодной основе, не хочет искать баланса интересов». Очевидно, що за «балансом інтересів» по-російськи стоїть згода США, НАТО та ЄС на захоплення України та аншлюс Білорусі.

Отже, Росія не збирається зупинятися в пошуку «балансу інтересів». Кремль просто виявився спійманий на гарячому США, тому лютує. А отже потрібні не реактивні, а превентивні і асиметричні дії з боку західних партнерів України. Не чергове поповнення списку осіб, яким заборонено в’їзд до ЄС та США, а удар по щупальцях російського нафтогазового спрута. Необхідно провести розслідування діяльності низки дочірніх компаній «Газпрому» та «Роснефті» на території ЄС на предмет дотримання законодавства ЄС. Припинення проекту «Північного потоку-2» є в котре необхідним кроком, який вже не раз ставав на порядок денний – і в контексті агресії проти України, справ отруєння Скрипалів в Британії та Еміліана Гебрєва в Болгарії, підриву складу боєприпасів у Чехії, отруєння і арешту Навального, репресій на окупованих територіях Криму та Донбасу, кібер-атаки на Colonial Pipeline, цінової ескалації на газовому ринку ЄС, організації атаки ЄС мігрантами на польській ділянці кордону ЄС та Союзної держави Росії і Білорусі.

П. С. В США теж нервують. Недаремно. Адже в РФ завершуються випробування ще однієї ракети для системи А-235 – для високоорбітального перехоплення. Вона може уражати супутники вже на висотах до 750 км, а це означає, що майже усі розвідувальні супутники США та інших країн НАТО будуть в зоні ураження. І чим більше доходів буде отримувати путінський режим з європейського енергоринку, тим швидше наростатиме арсенал його зброї та агресивність. Час діяти. В тому числі українській дипломатії, передусім, в конгресі США.

Джерело: блог Михайла Гончара

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