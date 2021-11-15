На виборах у Болгарії перемагає опозиція: дані екзит-полів

У Болгарії в неділю обирали президента і втретє за рік – парламент

На загальних виборах у Болгарії новостворена антикорупційна партія може перемогти владну партію ГЕРБ колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова.

Офіційні результати ще не оприлюднені, але екзит-пол, опублікований Alpha Research 14 листопада, показав, що партія «Ми продовжуємо зміни», очолювана двома колишніми бізнесменами, які здобули освіту в Гарварді, набрала 26,3 відсотка голосів виборців, а ГЕРБ мав 23,2 відсотка. Інші екзит-поли дають схожі результати.

Також, за даними опитувань на виході з виборчих дільниць, до парламенту, що складається з 240 місць, потрапили ще п’ять інших партій. Попередні офіційні результати мають оприлюднити 15 листопада, але остаточні результати будуть відомі впродовж кількох днів.

Кіріл Петков і Асен Васильєв створили антикорупційний рух у вересні – після масових вуличних протестів проти корупції, які відбулися на початку цього року. Борисов, який очолював країну понад 10 років, пішов з посади премʼєр-міністра у квітні. Це призвело до двох безрезультатних парламентських виборів у квітні та липні, які не виявили очевидного переможця.

Поруч із парламентом громадяни Болгарії обирали і президента країни. Чинний глава держави Румен Радєв, який вважається одним із близьких до Кремля європейських лідерів, за прогнозами набирає 49 відсотків голосів, більш ніж удвічі випереджаючи найближчого суперника, кандидата від консерваторів Анастаса Герджикова.

21 листопада має відбутися другий тур виборів, у якому Радєв вважається очевидним фаворитом.

Зазначимо, що 14 листопада в Болгарії відбулися треті за цей рік парламентські вибори.