Кремль анонсував розмову Путіна та Байдена

Джо Байден та Володимир Путін мають намір обговорити НАТО та Україну

Президент Росії Володимир Путін та президент США Джо Байден планують провести онлайн-розмову найближчим часом, щоб обговорити НАТО та Україну. Про це в ефірі російського Першого каналу розповів речник глави Росії Дмитро Пєсков.

Він припустив, що переговори можливі в режимі он-лайн до кінця року.

«Переважнішим для початку є відеоформат, але знову ж таки це залежатиме від рішення глав держав. Звичайно, Україна – багато суперечок навколо України. Звичайно, навколо України буде і те, що для нас є провокаційними діями збройних сил НАТО біля наших кордонів», – заявив представник Кремля.

За його словами, дії Північноатлантичного альянсу не можуть залишати російську сторону байдужою та викликають стурбованість, а також необхідність вживання адекватних заходів.

«Але, вживаючи цих заходів, ми таки діємо на своїй території», – зазначив Пєсков.

Нагадаємо, прем'єр Британії закликав ЄС підтримати Україну.

Раніше повідомлялося, що Захід вкотре попередив Україну про підготовку Росією масштабного вторгнення.

Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

Ще британський генерал заявив про ризик «випадкової» війни з Росією.

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