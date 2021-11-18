  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Кремль анонсував розмову Путіна та Байдена

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Путін і Байден проведуть онлайн-розмову - Кремль анонсував розмову Путіна та Байдена
    Путін і Байден проведуть онлайн-розмову
    фото: EPA

    Джо Байден та Володимир Путін мають намір обговорити НАТО та Україну

    Президент Росії Володимир Путін та президент США Джо Байден планують провести онлайн-розмову найближчим часом, щоб обговорити НАТО та Україну. Про це в ефірі російського Першого каналу розповів речник глави Росії Дмитро Пєсков.

    Він припустив, що переговори можливі в режимі он-лайн до кінця року.

    «Переважнішим для початку є відеоформат, але знову ж таки це залежатиме від рішення глав держав. Звичайно, Україна – багато суперечок навколо України. Звичайно, навколо України буде і те, що для нас є провокаційними діями збройних сил НАТО біля наших кордонів», – заявив представник Кремля.

    За його словами, дії Північноатлантичного альянсу не можуть залишати російську сторону байдужою та викликають стурбованість, а також необхідність вживання адекватних заходів.

    «Але, вживаючи цих заходів, ми таки діємо на своїй території», – зазначив Пєсков.

    Нагадаємо, прем'єр Британії закликав ЄС підтримати Україну.

    Раніше повідомлялося, що Захід вкотре попередив Україну про підготовку Росією масштабного вторгнення.

    Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

    Ще британський генерал заявив про ризик «випадкової» війни з Росією.

    Читайте також:
    Теги: Росія США Джозеф Байден Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кремль анонсував розмову Путіна та Байдена