  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Шмигаль попросив США вписати санкції проти «Північного потоку – 2» в бюджет-2022

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Шмигаль просить американських сенаторів запровадити санкції проти&nbsp;&laquo;Північного потоку &ndash; 2&raquo; наступного року - Шмигаль попросив США вписати санкції проти «Північного потоку – 2» в бюджет-2022
    Шмигаль просить американських сенаторів запровадити санкції проти «Північного потоку – 2» наступного року
    фото з відкритих джерел

    Шмигаль закликав США не захищати проєкт, який робить Україну вразливішою для агресії Росії

    Голова українського уряду Денис Шмигаль звернувся із проханням до Сенату США. Причиною звернення Шмигаль назвав енергетичну кризу у Європі. Про це Шмигаль написав у своєму Twitter.

    «Оскільки Росія створює енергетичну кризу в Європі та продовжує загрожувати Україні, ми просимо Сенат США відреагувати, включивши санкції проти «Північного потоку – 2» до оборонного бюджету 2022 року», – заявив Денис Шмигаль.

    Він закликав Штати не захищати проєкт, який робить Україну вразливішою для агресії Росії.

    Раніше у Кремлі вигадали новий пропагандистський міф, чому не можна качати газ через Україну.

    Як відомо, американські сенатори пропонують вдарити по Росії новими санкціями через «Північний потік – 2».

    У листопаді РФ відмовилася збільшити транзит газу через Україну.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС. Зеленський заявив, що збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.

    До слова, Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.

    Раніше Німеччина запропонувала спосіб позбутися газового тиску Росії.

    Читайте також:

    Теги: США санкції транзит Денис Шмигаль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шмигаль попросив США вписати санкції проти «Північного потоку – 2» в бюджет-2022