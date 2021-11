Шмигаль попросив США вписати санкції проти «Північного потоку – 2» в бюджет-2022

Голова українського уряду Денис Шмигаль звернувся із проханням до Сенату США. Причиною звернення Шмигаль назвав енергетичну кризу у Європі. Про це Шмигаль написав у своєму Twitter.

«Оскільки Росія створює енергетичну кризу в Європі та продовжує загрожувати Україні, ми просимо Сенат США відреагувати, включивши санкції проти «Північного потоку – 2» до оборонного бюджету 2022 року», – заявив Денис Шмигаль.

Він закликав Штати не захищати проєкт, який робить Україну вразливішою для агресії Росії.

As Russia generates an energy crisis in Europe and continues to threaten Ukraine, we ask US Senate to respond by including #NordStream2 sanctions in Senate #NDAA. Ukraine urges you not to protect a geopolitical project that would make Ukraine more vulnerable to Russian aggression