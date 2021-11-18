Шмигаль попросив США вписати санкції проти «Північного потоку – 2» в бюджет-2022

Шмигаль просить американських сенаторів запровадити санкції проти «Північного потоку – 2» наступного року

Шмигаль закликав США не захищати проєкт, який робить Україну вразливішою для агресії Росії

Голова українського уряду Денис Шмигаль звернувся із проханням до Сенату США. Причиною звернення Шмигаль назвав енергетичну кризу у Європі. Про це Шмигаль написав у своєму Twitter.

«Оскільки Росія створює енергетичну кризу в Європі та продовжує загрожувати Україні, ми просимо Сенат США відреагувати, включивши санкції проти «Північного потоку – 2» до оборонного бюджету 2022 року», – заявив Денис Шмигаль.

Він закликав Штати не захищати проєкт, який робить Україну вразливішою для агресії Росії.

As Russia generates an energy crisis in Europe and continues to threaten Ukraine, we ask US Senate to respond by including #NordStream2 sanctions in Senate #NDAA. Ukraine urges you not to protect a geopolitical project that would make Ukraine more vulnerable to Russian aggression — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 18, 2021

Раніше у Кремлі вигадали новий пропагандистський міф, чому не можна качати газ через Україну.

Як відомо, американські сенатори пропонують вдарити по Росії новими санкціями через «Північний потік – 2».

У листопаді РФ відмовилася збільшити транзит газу через Україну.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС. Зеленський заявив, що збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.

До слова, Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.

Раніше Німеччина запропонувала спосіб позбутися газового тиску Росії.