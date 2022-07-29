Масове вбивство українських полонених в Оленівці. Генштаб зробив заяву

Наслідки обстрілу уточнюються

Окупанти здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися в тому числі і українські полонені. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Російські окупанти переслідували, таким чином, свої злочинні цілі – звинуватити Україну у скоєнні «воєнних злочинів», а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області», – йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілу уточнюються.

За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії Командування сухопутних військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали.

«Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають винятково точних ударів тільки по військових російських об’єктах. Збройні Сили України в повному обсязі неухильно дотримуються принципів та виконують норми міжнародного гуманітарного права, ніколи не вели та не ведуть обстріл цивільної інфраструктури, тим більше місць, де ймовірно утримують військовополонених побратимів», – зазначають у Генштабі.

У Генштабі підкреслили, що рашисти продовжують свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільної інфраструктури та населення, приховуючи цим власні підступні дії.

«Відтак, такі заяви про нібито обстріли цивільної інфраструктури та населення з боку Збройних Сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе Росія – країна-агресор, окупант і спонсор тероризму», – зазначають у Генштабі.

Зазначимо, зранку міністерство оборони Росії назвало обстріл слідчого ізолятора провокацією зі сторони України.