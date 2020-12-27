Президент привітав співробітників СБУ з Днем контррозвідки
«Сьогодні підрозділ, в якому ви служите, відзначає чергову річницю від дня свого утворення» - Зеленський
«Контррозвідка СБУ не раз доводила ефективність, запобігаючи спробам розхитати країну» – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський привітав співробітників підрозділу з Днем контррозвідки Служби безпеки України.
Про це повідомляється сайті глави держави.
«Сьогодні підрозділ, в якому ви служите, відзначає чергову річницю від дня свого утворення... За роки існування вітчизняна контррозвідка не раз доводила свою ефективність, запобігаючи намаганням ворога розхитати нашу країну зсередини», – зазначив Президент.
Він підкреслив, що діяльність контррозвідників спрямована на упередження загрозам безпеці України, потребує не тільки найширшої компетенції та професіоналізму, а й безмежної відданості своїй справі.
Президент висловив переконання, що контррозвідники й надалі будуть залишатися зразком у виконанні службового обов’язку, прикладом високої майстерності та патріотизму.
Нагадаємо, президент заявив, що може зателефонувати президенту РФ Володимиру Путіну і той не відмовиться з ним спілкуватися. Але, за його словами, зараз «немає предмета для розмови».