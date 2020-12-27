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    Політика

    Президент привітав співробітників СБУ з Днем контррозвідки

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    <p>&laquo;Сьогодні підрозділ, в якому ви служите, відзначає чергову річницю від дня свого утворення&raquo; - Зеленський</p> - Президент привітав співробітників СБУ з Днем контррозвідки

    «Сьогодні підрозділ, в якому ви служите, відзначає чергову річницю від дня свого утворення» - Зеленський

    «Контррозвідка СБУ не раз доводила ефективність, запобігаючи спробам розхитати країну» – Зеленський

    Президент України Володимир Зеленський привітав співробітників підрозділу з Днем контррозвідки Служби безпеки України.

    Про це повідомляється сайті глави держави.

    «Сьогодні підрозділ, в якому ви служите, відзначає чергову річницю від дня свого утворення... За роки існування вітчизняна контррозвідка не раз доводила свою ефективність, запобігаючи намаганням ворога розхитати нашу країну зсередини», – зазначив Президент.

    Він підкреслив, що діяльність контррозвідників спрямована на упередження загрозам безпеці України, потребує не тільки найширшої компетенції та професіоналізму, а й безмежної відданості своїй справі.

    Президент висловив переконання, що контррозвідники й надалі будуть залишатися зразком у виконанні службового обов’язку, прикладом високої майстерності та патріотизму.

    27 грудня відзначається День контррозвідки СБУ. У перші роки незалежності України контррозвідувальні функції було покладено на Головне управління контррозвідки СБУ, створене наказом голови Служби нацбезпеки України.

    Нагадаємо, президент заявив, що може зателефонувати президенту РФ Володимиру Путіну і той не відмовиться з ним спілкуватися. Але, за його словами, зараз «немає предмета для розмови».

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    Теги: розвідка СБУ Володимир Зеленський президент
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