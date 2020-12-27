Президент привітав співробітників СБУ з Днем контррозвідки

«Сьогодні підрозділ, в якому ви служите, відзначає чергову річницю від дня свого утворення» - Зеленський

«Контррозвідка СБУ не раз доводила ефективність, запобігаючи спробам розхитати країну» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав співробітників підрозділу з Днем контррозвідки Служби безпеки України.

Про це повідомляється сайті глави держави.

«Сьогодні підрозділ, в якому ви служите, відзначає чергову річницю від дня свого утворення... За роки існування вітчизняна контррозвідка не раз доводила свою ефективність, запобігаючи намаганням ворога розхитати нашу країну зсередини», – зазначив Президент.

Він підкреслив, що діяльність контррозвідників спрямована на упередження загрозам безпеці України, потребує не тільки найширшої компетенції та професіоналізму, а й безмежної відданості своїй справі.

Президент висловив переконання, що контррозвідники й надалі будуть залишатися зразком у виконанні службового обов’язку, прикладом високої майстерності та патріотизму.

27 грудня відзначається День контррозвідки СБУ. У перші роки незалежності України контррозвідувальні функції було покладено на Головне управління контррозвідки СБУ, створене наказом голови Служби нацбезпеки України.

Нагадаємо, президент заявив, що може зателефонувати президенту РФ Володимиру Путіну і той не відмовиться з ним спілкуватися. Але, за його словами, зараз «немає предмета для розмови».

Читайте також: