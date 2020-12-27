Трамп: карантин – набагато гірше, ніж сам Covid-19

«Карантин у штатах, очолюваних демократами, повністю руйнує життя багатьох людей», вважає чинний глава Білого дому

Президент США Дональд Трамп заявив, що карантин, введений у ряді штатів через пандемію коронавірусу, завдає більшої шкоди, ніж сам вірус.

Відповідне повідомлення американський лідер опублікував у Twitter.

«Карантин у штатах, очолюваних демократами, повністю руйнує життя багатьох людей. Це набагато гірше, ніж збитки, завдані самим китайським вірусом. Число заражених у Каліфорнії зросло, незважаючи на карантин, а Флорида й інші штати не закривалися і добре справляються», – написав чинний глава Білого дому.

Відзначимо, що «китайським вірусом» Трамп називає Covid-19, підкреслюючи таким чином, звідки почалася пандемія.

За останніми даними, в США підтверджено 19,4 млн випадків коронавірусу, з них 11,4 мільйона закінчилися одужанням і 339,6 тисячі – смертю пацієнтів. Країна займає перше місце у світі за захворюваністю, смертністю, а також за кількістю тестів на Covid-19.

В Україні на ранок 26 грудня виявлено ще 7 709 нових випадків коронавірусу в Україні. При цьому одужали понад 5 000 пацієнтів.

Коронавірус в Україні

Всього 1012167

Одужали 646772

Хворіють 347814

Померли 17581

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Як повідомлялося раніше, міністр охорони здоровʼя України Максим Степанов пояснив зменшення кількості інфікованих у країні тим, що громадяни стали менше вдаватися до тестування.