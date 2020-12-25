Зеленський хоче поговорити з Путіним «глобально тет-а-тет»

Зеленський переконаний, що Путін захоче з ним спілкуватися

Президент України Володимир Зеленський заявив, що може зателефонувати президенту РФ Володимиру Путіну і той не відмовиться з ним спілкуватися. Про це він сказав в інтерв’ю «Фокусу».

«Я можу йому зателефонувати, він точно зі мною поспілкується», - запевнив Зеленський.

За його словами, він не телефонує Путіну, бо «немає предмета для розмови».

«Якщо продовжиться затримка із зустріччю радників (у нормандському форматі. – Ред.), то я буду з ним спілкуватися обовʼязково. Як президент України я повинен вирішувати з ним усі складні питання. І якщо це допоможе швидше зупинити війну, я повинен з ним спілкуватися», - зазначив Зеленський.

Він вважає, що повинен бути як діалог на кшталт у нормандському форматі, так і прямий діалог. «Тому що є питання, які ми не порушуємо в нормандському форматі – ні питання заручників у Росії або Криму, ні питання Криму. Цей формат суто про Донбас. Тому ми повинні говорити з ним глобально тет-а-тет», - сказав президент України.

Нагадаємо, у березні 2020 року в інтерв'ю The Guardian Зеленський заявив, що може домовитися про угоду з Путіним, щоб покласти край війні в Україні. Водночас він пригрозив вийти з Мінських переговорів через рік, якщо не буде ніякого прогресу.

Раніше Путін заявив, що сподівається домовитися з президентом України про поліпшення відносин двох країн.