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    Політика

    Зеленський хоче поговорити з Путіним «глобально тет-а-тет»

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    Президент Володимир Зеленський запевняє, що готовий спілкуватися з президентом РФ Путіним - Зеленський хоче поговорити з Путіним «глобально тет-а-тет»
    Президент Володимир Зеленський запевняє, що готовий спілкуватися з президентом РФ Путіним
    Фото з відкритих джерел

    Зеленський переконаний, що Путін захоче з ним спілкуватися

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що може зателефонувати президенту РФ Володимиру Путіну і той не відмовиться з ним спілкуватися. Про це він сказав в інтерв’ю «Фокусу».

    «Я можу йому зателефонувати, він точно зі мною поспілкується», - запевнив Зеленський.

    За його словами, він не телефонує Путіну, бо «немає предмета для розмови».

    «Якщо продовжиться затримка із зустріччю радників (у нормандському форматі. – Ред.), то я буду з ним спілкуватися обовʼязково. Як президент України я повинен вирішувати з ним усі складні питання. І якщо це допоможе швидше зупинити війну, я повинен з ним спілкуватися», - зазначив Зеленський.

    Він вважає, що повинен бути як діалог на кшталт у нормандському форматі, так і прямий діалог. «Тому що є питання, які ми не порушуємо в нормандському форматі – ні питання заручників у Росії або Криму, ні питання Криму. Цей формат суто про Донбас. Тому ми повинні говорити з ним глобально тет-а-тет», - сказав президент України.

    Нагадаємо, у березні 2020 року в інтерв'ю The Guardian Зеленський заявив, що може домовитися про угоду з Путіним, щоб покласти край війні в Україні. Водночас він пригрозив вийти з Мінських переговорів через рік, якщо не буде ніякого прогресу.

    Раніше Путін заявив, що сподівається домовитися з президентом України про поліпшення відносин двох країн

    Теги: Росія Донбас війна Путін Володимир Зеленський
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