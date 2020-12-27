Байден звинуватив Трампа у безвідповідальності й попередив про наслідки

«Відмова Трампа від підписання пакета стимулювання економіки є безвідповідальною» – Байден

Трамп має підписати законопроєкт до січня, або ж накласти на нього вето

Обраний президент США Джо Байден попередив, що відмова Дональда Трампа підписувати ухвалений Конгресом США пакет допомоги економіці може мати руйнівні наслідки для країни.

Про це повідомляє DW з посиланням на агенцію dpa.

Обраний президент США Джо Байден закликав чинного главу держави Дональда Трампа підписати закон про пакет економічних стимулів, ухвалений раніше Конгресом і підтриманий як демократами, так і республіканцями.

У суботу, 26 грудня, Байден зробив заяву, у якій застеріг, що відмова Трампа від підписання пакета стимулювання економіки є безвідповідальною і матиме «руйнівні наслідки».

За його словами, якщо Трамп негайно не підпише закон, близько 10 мільйонів американців втратять допомогу з безробіття.

Пакет заходів зі стимулювання економіки США обсягом близько 900 мільярдів доларів передбачає, зокрема, виплату підвищеної допомоги з безробіття до березня наступного року. Крім того, більшість громадян має отримати одноразову допомогу в розмірі 600 доларів.

Утім, Трамп вимагає, зокрема, збільшити одноразовий платіж до двох тисяч доларів на душу населення, тому він натякнув, що може ветувати законопроєкт.

Дональд Трамп має підписати законопроєкт до січня, або ж накласти на нього вето.

Нагадаємо, чинний глава Білого дому Дональд Трамп назвав Джо Байдена фейковим президентом, а вибори у США – гіршими, ніж в Афганістані.

Як повідомлялося, американський президент Дональд Трамп вважає, що Міністерству юстиції та Федеральному бюро розслідувань США має бути «соромно» через відсутність розслідування фальсифікацій на президентських виборах.