Кравчук виправдав слова Зеленського про загальну мобілізацію українців

За словами Кравчука, «президент не міг відповісти інакше»

Перший президент України та очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що заява президента Володимира Зеленського про ймовірний напад Росії на Україну і можливість масової мобілізації українців є нормальною реакцією патріота на загрозу для рідної землі.

Про це Кравчук сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Будь-яка відповідь пов’язана із запитанням, яке ставить журналіст. Журналіст поставив запитання: якби з Криму був напад Росії, як би поводилася Україна? Президент відповів: якби таке сталося, ми б захищали свою землю, і захищати пішли б всі. І запитання було «якби», і відповідь була у тому ж ракурсі», – сказав перший президент України.

За словами Кравчука, «президент не міг відповісти інакше».

«І коли ми зараз з вами почнемо робити спробу перевести це в чисто практичну площину, як я чую, говорять деякі наші, зокрема, посадовці - то до цього ще дуже далеко. Коли я був уже не президентом, мене також запитали: якби ворог прийшов на вашу землю, що б ви робили? Я сказав, що маю достатню кількість різнокаліберної зброї, я б стріляв у кожного ворога, хто став на мою землю, поки зброю тримають руки та поки дивляться очі, я буду бити ворога, а не жити за принципом «підставляти другу щоку». Це нормальна відповідь патріота України, людини, яка любить свою землю», – наголосив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що в разі нападу Росії на Україну з боку тимчасово окупованого РФ Криму «буде велика війна» і загальна мобілізація – чоловіків та жінок.

Натомість в РНБО заявили, що «ми не воюємо м’ясом».

Також Зеленський зізнався, що залюбки би вийшов з Мінського процесу.

Президент заявив, що може зателефонувати президенту РФ Володимиру Путіну і той не відмовиться з ним спілкуватися. Але, за його словами, зараз «немає предмета для розмови».