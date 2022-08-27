Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент підписав «дуже важливий, особливий указ»

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Президент підписав «дуже важливий, особливий указ»
фото: Офіс президента

Особливий указ з'явиться завтра на сайті президента

Президент Володимир Зеленський розповів, що підписав дуже важливий, особливий указ – про відзначення державними нагородами друзів України за кордоном. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні.

Зеленський розповів, що підписав укази про нагородження наших воїнів – у Збройних Силах, у розвідці, у Службі безпеки України . Загалом з 24-го лютого державними нагородами України відзначені вже 27 760 наших захисників і захисниць.

«Завтра, у неділю, ці укази з’являться. І буде ще один указ – дуже важливий, особливий указ – про відзначення державними нагородами друзів України за кордоном, наших партнерів, наших помічників в боротьбі за свободу і життя. Тих, чий внесок дійсно вагомий. Тих, кому Україна завжди буде вдячною», – заявив він.

Президент зазначив, що боротьба за незалежність – це боротьба усього народу, тільки так вона буває успішною.

«Саме такою, всенародною, вона є у нас, в Україні. І саме тому Україна переможе. Народ перемагає завжди. І так само успішна боротьба за свободу у світі не може бути боротьбою лише окремих людей чи окремих держав. Це спільна робота, спільний результат, який досягається завдяки міцності й солідарності усіх, хто цінує свободу і хто не терпить тиранію. Свобода перемагає завжди. Обов'язково переможемо!», – резюмував Зеленський.

Раніше глава держави заявив, що Україна неодмінно переможе у війні. Причини цього прості: народ та свобода завжди перемагають.

Теги: Володимир Зеленський

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський терор на ЗАЕС: Зеленський звернувся до фахівців на станції
Російський терор на ЗАЕС: Зеленський звернувся до фахівців на станції
Сьогодні, 01:39
Зеленський провів телефонну розмову з Джозефом Байденом
Зеленський повідомив подробиці розмови з Байденом
25 серпня, 21:50
Зеленський пообіцяв потужну відповідь на кожен обстріл РФ
Зеленський розповів, як відбуватиметься звільнення України
25 серпня, 22:56

Політика

Президент підписав «дуже важливий, особливий указ»
Президент підписав «дуже важливий, особливий указ»
Народ перемагає завжди: звернення Зеленського (відео)
Народ перемагає завжди: звернення Зеленського (відео)
Російський опозиціонер розказав, яка підступна хвороба спіткала Медведєва   
Російський опозиціонер розказав, яка підступна хвороба спіткала Медведєва   
Росіяни спалюють тіла своїх солдатів разом із підбитою технікою
Росіяни спалюють тіла своїх солдатів разом із підбитою технікою
Розвідка пояснила, навіщо Путін збільшує армію
Розвідка пояснила, навіщо Путін збільшує армію
Forbes назвав країни, які найбільше підтримують Україну
Forbes назвав країни, які найбільше підтримують Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
187K
Алієв і Токаєв показали Путіну «денацифікацію» (відео)
118K
Розвідка пояснила, навіщо Путін збільшує армію
66K
Кремль пояснив світу, чому його армія застрягла в Україні
55K
З’явилися свіжі супутникові знімки Антонівського моста після ударів ЗСУ
53K
Чому Зеленський впевнений у перемозі? Саакашвілі розкрив «секрет»
47K
Посол Швейцарії пояснив, чому українці – «несправжні» біженці

Новини

Українські воїни знищили розвідгрупу окупантів на Херсонщині
Сьогодні, 07:16
Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 
Вчора, 20:59
Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: The Wall Street Journal дізнався дату 
Вчора, 20:29
В Україну прибула перша партія листів від військовополонених
Вчора, 20:21
Російський опозиціонер пояснив, чому в оточенні Путіна нема жодної притомної людини 
Вчора, 19:54
Окупанти хочуть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації – «Енергоатом»
Вчора, 18:49

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту