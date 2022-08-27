Президент підписав «дуже важливий, особливий указ»

Особливий указ з'явиться завтра на сайті президента

Президент Володимир Зеленський розповів, що підписав дуже важливий, особливий указ – про відзначення державними нагородами друзів України за кордоном. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні.

Зеленський розповів, що підписав укази про нагородження наших воїнів – у Збройних Силах, у розвідці, у Службі безпеки України . Загалом з 24-го лютого державними нагородами України відзначені вже 27 760 наших захисників і захисниць.

«Завтра, у неділю, ці укази з’являться. І буде ще один указ – дуже важливий, особливий указ – про відзначення державними нагородами друзів України за кордоном, наших партнерів, наших помічників в боротьбі за свободу і життя. Тих, чий внесок дійсно вагомий. Тих, кому Україна завжди буде вдячною», – заявив він.

Президент зазначив, що боротьба за незалежність – це боротьба усього народу, тільки так вона буває успішною.

«Саме такою, всенародною, вона є у нас, в Україні. І саме тому Україна переможе. Народ перемагає завжди. І так само успішна боротьба за свободу у світі не може бути боротьбою лише окремих людей чи окремих держав. Це спільна робота, спільний результат, який досягається завдяки міцності й солідарності усіх, хто цінує свободу і хто не терпить тиранію. Свобода перемагає завжди. Обов'язково переможемо!», – резюмував Зеленський.

Раніше глава держави заявив, що Україна неодмінно переможе у війні. Причини цього прості: народ та свобода завжди перемагають.