Зеленський розповів, як відбуватиметься звільнення України

Президент наголосив, що Україна відповість за обстріли своїх міст

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російським окупантам не вийде захопити Україну. Проте ЗСУ знадобиться час, щоб звільнити усю окуповану територію України. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні.

«І ми зараз у таких обставинах, коли вже зрозуміло, що ворог не досягне своїх цілей, але ще потрібен час, іще потрібні зусилля, щоб російський розрахунок зламався, щоб вони програли і в цьому. Ми маємо витримати цей час і докласти всіх необхідних зусиль разом з партнерами. І так буде. Будемо тиснути на терористів на всіх фронтах – на передовій, на політичному фронті, в економічних питаннях, в інформаційній сфері», – сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що Україна відповість за обстріли своїх міст.

«За кожен обстріл буде відповідь окупантам. За Оріхів – буде. За Чаплине – буде. За Шепетівку – буде, за Миргород, за Харків, за Маріуполь, міста Донбасу, за всіх інших, по кому бʼють російські військові, – буде їм відповідь. Росія підготувала і нашій державі, і Європі, і світу багато проблем, криз і катастроф. Але найбільшої катастрофи все ж зазнає вона сама, сама держава-терорист. Цей «Титанік» прийшов до свого айсберга 24 лютого, і хоч би як вони намагалися залишитись на плаву, у них це не вийде», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо на День Незалежності, 24 серпня, на Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Державна служба з надзвичайних ситуацій вже завершила рятувально-пошукові роботи. Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб. Постраждала 31 особа. Російська атака забрала життя двох хлопчиків – 6 та 11 років.