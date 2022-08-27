Російський терор на ЗАЕС: Зеленський звернувся до фахівців на станції

Президент нагадав, що наразі станцію вдалося підключити до мережі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на Запорізькій АЕС залишається дуже ризикованою та небезпечною. Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення.

«Нашим атомникам та усім спеціалістам енергетичної галузі вдається уберегти ЗАЕС від найгіршого сценарію, який постійно провокується російськими силами», - наголосив президент.

Зеленський нагадав, що наразі станцію вдалося підключити до мережі.

«Ситуація залишається дуже ризикованою, небезпечною. Будь-яке повторення вчорашніх подій, тобто будь-яке відключення станції від мережі, будь-які дії Росії, які можуть спровокувати відключення реакторів, знов поставлять станцію за крок від катастрофи. Тому так важливо, щоб місія МАГАТЕ прибула на станцію якнайшвидше і допомогла тримати АЕС під українським контролем у постійному режимі», - сказав він.

За словами глави держави, саме тому важливо, щоб російські війська вийшли зі станції та сусідніх районів, а відтак й зникла загроза обстрілів самої станції чи ліній електропередач з неї.

«Українські дипломати і наші партнери продовжують у щоденному режимі боротися за безпеку для ЗАЕС», - підкреслив Зеленський.

Він подякував усім фахівцям, які рятують Україну та Європу, долаючи наслідки російського терору на станції.