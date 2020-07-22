Кабмін на засіданні схвалив кадрові зміни



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Засідання уряду відбулося 22 липня

Уряд призначив шістьох нових заступників міністрів

Кабінет міністрів на засіданні 22 липня призначив шістьох нових заступників міністрів.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.

«Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень, призначивши: Свириденко Юлію - першим заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства; Новікову Ірину - заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства; Кизима Миколу - першим заступником міністра освіти і науки України; Селецького Артура - заступником міністра освіти і науки України», - написав Мокан.

За його інформацією, Кабмін перед цим звільнив Юлію Свириденко з посади заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та Юрія Гелетія - з посади заступника міністра фінансів з питань європейської інтеграції (у зв'язку із переходом на іншу роботу).

Мокан додав, що уряд також призначив Дмитра Сеніка заступником міністра закордонних справ України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації та Віталія Лаврова - заступником міністра молоді і спорту з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

Крім того, Мокан повідомив про призначення Сергія Звягінцева головою Державної служби морського та річкового транспорту України; Андрія Глазкова - першим заступником голови Державної служби морського та річкового транспорту України; Сергія Коршука - першим заступником голови Державної авіаційної служби України. Їх призначено з 23 липня 2020-го року шляхом укладення контрактів про проходження державної служби на період дії карантину.

Згідно з повідомленням Мокана, Кабмін погодив також тимчасове покладення виконання обов'язків голови правління акціонерного товариства "Об'єднання гірничо-хімічна компанія" на Девіса Пітера. Також Кабмін прийняв проєкт розпорядження про тимчасове покладення виконання обов'язків державного секретаря Міністерства фінансів України на Скрипкіну Олену (директор юридичного департаменту Мінфіну).

Мокан зауважив, що Кабмін прийняв проєкт розпорядження і про тимчасове покладення виконання обов'язків державного секретаря Міністерства культури та інформаційної політики України на Ярослава Петракова (генеральний директор директорату стратегічного планування інтеграції МКІП).