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Президент відзначив нацгвардійців, що воюють на Луганщині

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Президент відзначив нацгвардійців, що воюють на Луганщині
Зеленський відзначив бійців 27-ї Печерської бригади Нацгвардії
фото: Офіс президента

Зеленський зазначив, що ЗСУ дуже ефективно «мінусують» ворожу техніку і самих окупантів

Президент Володимир Зеленський відзначив нацгвардійців, які захищають нашу державу на Луганщині у складі сил оборони. Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

Зокрема, Зеленський відзначив бійців 27-ї Печерської бригади Нацгвардії, які разом із підрозділами Сухопутних військ дуже ефективно «мінусують» ворожу техніку і самих окупантів.

«Дякую вам, хлопці!Робимо все, щоб у вас та в усіх інших наших воїнів було ще більше можливостей гнати ворога. І наступні тижні з цього погляду будуть дуже важливими – надзвичайно тісно працюємо з партнерами, щоб отримати для України більше танків, більше «броні», більше артилерії», – сказав президент.

Він також відзначив й наших прикордонників – тих, хто продовжує укріплювати рубежі на Сумщині, Чернігівщині й Харківщині попри постійні російські обстріли та провокації.

«У деяких прикордонних районах нашої країни майже щоденно – мінометний вогонь терористів, постійна загроза ракетних ударів. Дякую, хлопці, за стійкість і витримку!» –подякував Зеленський.

Нагадаємо, українського воїна, який знищив «Іглою» ворожий «Калібр», нагородили орденом «За мужність»

Також пенсіонер, який з рушниці збив російський літак, отримав медаль «За сприяння в охороні державного кордону».

Крім того, президент Володимир Зеленський нагородив відзнакою Глави держави «Хрест бойових заслуг» українських воїнів, які проявили себе в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України.

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Теги: Нацгвардія літак Володимир Зеленський президент фронт

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