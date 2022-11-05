ЗСУ збили два ворожі гвинтокрили на Херсонщині

ЗСУ збили два гвинтокрили росіян у Херсонській області

Також українськими військовими знищено 11 дронів-камікадзе Shahed-136

Українські військові 4 листопада знищили два російських гвинтокрили Ка-52 на півдні. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Також нашими військовими збито дві крилаті ракети «Калібр» та 14 безпілотників.

«У нічний час в Херсонській області збито два російських ударних вертольоти Ка-52. Також підрозділами зенітних ракетних військ та мобільними вогневими групами знищено 11 дронів-камікадзе Shahed-136 та три БПЛА оперативно-тактичного рівня», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Збройні сили України на південному фронті протягом 4 листопада знищили три склади з російськими боєприпасами у Бериславському й Херсонському районах, а також 32 окупантів та їхню техніку.

Додамо, триває 255-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка Донецької області.