Нагородили орденом «За мужність». Український воїн знищив «Іглою» ворожий «Калібр»

Воїна київської радіотехнічної бригади Повітряних Сил Євгена нагородили орденом «За мужність»

Військовий Євген знищив «Іглою» ворожий «Калібр» за сто метрів від цілі. Про це повідомляє Міністерство оборони України у своєму Facebook.

Воїн київської радіотехнічної бригади Повітряних Сил Євген розпочинав війну помічником гранатометника. Та згодом потрапив на спостережний пост, де розгорнули ПЗРК.

На рахунку воїна – уже дві збиті ворожі ракети! Перший «Калібр» вартістю понад 6 млн майже досяг цілі – військових складів. Збитки були б у рази більшими… Та Євгенові вдалось знищити ракету за допомогою ПЗРК «Ігла» на підльоті всього за сотню метрів від цілі!

Воїна нагородили орденом «За мужність». Згодом він знову організував «перерваний політ» російської ракети поблизу Дніпра!

«Нерідко саме ПЗРК стає крайнім рубежем, зброєю останньої надії, в тому числі й під час боротьби з крилатими ракетами, які погано видно на радарах. Усвідомлюючи шалену відповідальність, ми завжди в режимі максимальної концентрації!» – каже Євген.

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