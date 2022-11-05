Зеленський анонсував хороші новини щодо ППО: звернення (відео)

Президент наголосив, маємо забезпечити повний захист українського неба

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці 255 дня війни. У своєму черговому вечірньому зверненні глава держави заявив, що найближчими тижнями Україна очікує хороших новин щодо ППО та ПРО для Збройних сил.

Зеленський розповів, зокрема, про чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Президент зазначив, детально проаналізували ситуацію на передовій, енергетичному фронті, ситуацію на кордонах.

Окремо розглянули протидію ракетному й дроновому терору. Президент наголосив, маємо забезпечити повний захист українського неба. Для цього робитимуть все можливе та неможливе.

«Найближчими тижнями очікуємо хороших новин щодо ППО й ПРО для України. До речі, сьогодні з’явилися повідомлення з Ірану, від офіційних представників. Там вирішили визнати, що таки постачали дрони для російського терору. Але й у цьому визнанні вони збрехали», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 27 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що перші системи протиповітряної оборони Nasams будуть передані Україні, як очікується, на початку листопада. Наразі українські військові тренуються використовувати ці системи. Загалом США пообіцяли надати Україні вісім систем протиповітряної оборони Nasams.

Також раніше стало відомо, що Велика Британія поставить Україні ракети середньої дальності AMRAAM для зенітних американських ракетних комплексів Nasams.

Газета The Washington Post раніше повідомила, що у Вашингтоні не задоволені повільними темпами фінансових надходжень в Україну від країн Євросоюзу, які не дотримуються зроблених раніше обіцянок.

Помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід розповіла раніше, що лендліз для України, який набув чинності на початку жовтня, є одним із багатьох інструментів допомоги від Сполучених Штатів Америки.