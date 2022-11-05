Латвійська фабрика почала шити зимову форму для ЗСУ (фото)

Відправку форми планують здійснити вже найближчим часом

5 листопада ризькою компанією Priva розпочато пошив зимової військової форми для підрозділів Збройних сил України. Про це у Facebook повідомив посол України у Латвії Олександр Міщенко.

Зазначене стало можливим завдяки співпраці Посольства України в Латвії, Конфедерації українців Латвії «Віче» і латвійської компанії Latvijas Finieris.

Зимова форма робиться спеціально за наданими певними підрозділами ЗСУ розмірами.

«Незважаючи, що сьогодні субота, латвійські майстри вийшли спеціально на роботу з тим, щоб встигнути якомога швидше зробити першу партію зимового одягу, яка робиться за стандартами НАТО для українських воїнів. Відправку зазначеної партії форми плануємо здійснити вже найближчим часом гуманітарним конвоєм разом з іншою допомогою військово-технічного характеру», – йдеться у дописі.

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Раніше повідомлялося, що українські військові, попри низькі температури, ще вимушені доношувати літні комплекти форми. Поставки зимової на сьогодні тривають, проте доїхала до позицій лише частина. Водночас прямують до захисників близько 100 тис. комплектів, які поки що не на обліку Міністерства оборони, однак невдовзі мають прибути в Україну.

Нагадаємо, раніше Міноборони повідомило про ситуацію з виплатами грошового забезпечення військовим.