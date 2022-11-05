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ЗСУ вдарили по району зосередження окупантів у Раденську

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ЗСУ вдарили по району зосередження окупантів у Раденську
ЗСУ завдали удару по району зосередження військ РФ у Херсонській області
фото з відкритих джерел

Українська авіація завдала три удари по районах зосередження особового складу військ РФ

Сили оборони України атакували район зосередження російських військ у Раденському на Херсонщині. Втрати окупантів уточнюються. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за суботу, 5 листопада.

Армія РФ веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Упродовж доби окупанти завдали чотири ракетні та п’ять авіаударів, здійснили понад 20 обстрілів із РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. За наявною інформацією, продовжено перевірку бойової готовності підрозділів збройних сил Республіки Білорусь до 14 листопада. Зберігається загроза авіаційних ударів, включно з використанням ударних БпЛА з території та повітряного простору Білорусі.

На інших напрямках окупанти здійснювали обстріли.

На Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бударки, Глибоке, Золочів, Красне, Огірцеве та Стариця Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Кислівка і Табаївка Харківської області, Макіївка, Невське і Площанка на Луганщині та Торське і Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку – з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Кам’янка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Вугледар, Времівка, Павлівка, Новоукраїнка та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Гуляйпільське, Дорожнянка, Залізничне, Малинівка, Новоданилівка, Успенівка та Щербаки Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів неподалік лінії зіткнення. Серед них – Білогірка, Давидів Брід і Правдине Херсонської області та Зоря, Мирне і Широке на Миколаївщині.

Зазначається, що підрозділи протиповітряної оборони збили 1 БПЛА «Мерлін», а також, за уточненою інформацією, за попередню добу знищено 2 гелікоптери Ка-52 «Алігатор».

«Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 9 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та склад боєприпасів окупантів», – повідомляє Генштаб ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що у деокупованих населених пунктах Херсонщини вкрай важка ситуація – значна частина будівель зруйновані. Та попри це люди повертаються на звільнені території.

Окупаційна влада заборонила жителям Херсонщини рух через Дніпро.

У тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники вивезли медичні препарати з більшості аптек, а також відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень. 

Проте міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.

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