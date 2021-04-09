Президент затвердив склад ради щодо забезпечення прав і свобод захисників України

Глава держави затвердив склад Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України

Консультативна рада займатиметься моніторингом додержання прав і свобод учасників Революції Гідності, ветеранів АТО, військовослужбовців, а також волонтерів і правозахисників

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 152/2021 «Питання Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України», яким затвердив пложення про Консультативну раду та її персональний склад.

Про це повідомляє Офіс президента.

Консультативна рада займатиметься моніторингом додержання прав і свобод учасників Революції Гідності, ветеранів антитерористичної операції, військовослужбовців, які захищають національну безпеку і забезпечують оборону на Донбасі, а також волонтерів і правозахисників.

Рада вноситиме пропозиції щодо захисту порушених прав згаданих осіб, помилування, забезпечення справедливого правосуддя та застосування амністії.

Крім того, Консультативна рада працюватиме над удосконаленням законодавства у сфері забезпечення прав і основоположних свобод осіб, які захищали Україну.

Рада складається з голови, двох заступників голови, секретаря та інших членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Очолила Консультативну раду радник заступника керівника Офісу президента України Альона Вербицька. Заступниками голови Консультативної ради призначені народні депутати Ігор Герасименко та Єгор Чернєв. Секретарем ради став радник керівника Офісу президента України Андрій Ляхович.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 8 квітня Зеленський вирушив із робочою поїздкою на Донбас. Президент відвідав позиції на передньому краї оборони, де зафіксовано найбільшу кількість порушень режиму всеосяжного та сталого припинення вогню.

Зеленський відзначив шістдесят двох українських військовослужбовців орденами та медалями, з них тринадцятьох нагороджено посмертно.

Вранці 9 квітня Зеленський оприлюднив фото промзони Авдіївки, що знаходиться на лінії фронту на Донбасі. На фото видно зруйноване приміщення заводу та розбиті бруси на майданчику біля нього.

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