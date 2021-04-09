Зеленський показав фото зруйнованої війною Авдіївки

Внаслідок військових дій прифронтова Авдіївка серйозно постраждала

Сьогодні, 9 квітня, президент України Володимир Зеленський оприлюднив фото промзони Авдіївки, що знаходиться на лінії фронту на Донбасі.

Президент вийшов на ранкову зарядку у промисловій зоні міста і зробив там селфі, яке виставив на своїй сторінці в Instagram.

На фото видно зруйноване приміщення заводу та розбиті бруси на майданчику біля нього.

«Авдеевка. Промка. Брусья. Добрий ранок!» – написав Зеленський.

Нагадаємо, 8 квітня Зеленський вирушив із робочою поїздкою на Донбас. Президент відвідав позиції на передньому краї оборони, де зафіксовано найбільшу кількість порушень режиму всеосяжного та сталого припинення вогню.

Зеленський відзначив шістдесят двох українських військовослужбовців орденами та медалями, з них тринадцятьох нагороджено посмертно.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Вашингтон закликає Москву «знизити напруженість» з Києвом. Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США продовжують стежити за ситуацією на сході України. Він додав, що Вашингтон продовжує надавати Києву нелетальні та летальні озброєння, щоб український народ міг краще себе захистити.

З минулого тижня США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів. Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Представники НАТО з Канади, Литви, Польщі та Великобританії підтвердили непохитну підтримку суверенітету України. 7 квітня представники обговорили військову активність Росії біля України.

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