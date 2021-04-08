Зеленський відзначив державними нагородами 62 військових

Глава держави нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня п'ятьох військовослужбовців, двоє з них отримали нагороду посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив шістдесят двох українських військовослужбовців орденами та медалями, з них тринадцятьох нагороджено посмертно.

Відповідний указ №149/2021 від 7 квітня опублікований на сайті глави держави.

Зазначається, що нагороди присвоєні «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України«.

Згідно з указом, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено старшого лейтенанта Сергія Воха, сержанта Світлану Земліну, генерал–майора Сергія Салкуцана, посмертно цим орденом відзначено підполковника Сергія Коваля та сержанта Сергія Сулиму.

Крім того, військовослужбовців нагороджено орденами:

орден «За мужність« ІІІ ступеня – 22 військовослужбовців (10 посмертно);

медаль «За військову службу Україні» – 8 військовослужбовців;

медаль «Захиснику Вітчизни» – 22 військовослужбовців;

медаль «За врятоване життя» – 4 військовослужбовців.

Загалом державними відзнаками було нагороджено 62 українських військовослужбовців.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Донбас відвідав позиції на передньому краї оборони, де зафіксовано найбільшу кількість порушень режиму всеосяжного та сталого припинення вогню.