Президентка Угорщини відвідає Україну – ЗМІ

Якщо Новак відвідає Київ, вона стане найвищим угорським політиком, який зустрівся з Зеленським після повномасштабного вторгнення

Президент Угорщини Каталін Новак відвідає Київ для зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомив угорський ресурс Index.

За даними видання, Новак здійснить візит до України на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Передбачається, що Новак спочатку вирушить до Польщі літаком, а звідти в Україну поїздом. Канцелярія президента Угорщини заявила, що не спростовує та не підтверджує цю інформацію.

Якщо Новак відвідає Київ, вона стане найвищим угорським політиком, який зустрівся з Зеленським після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Видання зазначило, що напередодні Каталін Новак долучилася до спільної заяви одинадцяти президентів із засудженням масованих ударів окупантів по території України 10 жовтня, а також з вимогою до РФ негайно припинити атаки на цивільні об’єкти й твердженням про продовження зусиль щодо притягнення винних до відповідальності.

Крім того, вона погодилася, що погрози ядерною зброєю з боку Москви є неприйнятними.

У вересні президентка під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН наголосила, що її країна засуджує російську агресію та надає економічну й гуманітарну допомогу біженцям з України. Новак звернулася до держав-членів організації із закликом проголосити мир своїм пріоритетом.

Нагадаємо, уряд Угорщини заблокував видачу Україні допомоги в розмірі 18 млрд євро наступного року. Угорщина заявила міністрам фінансів країн ЄС на зустрічі в Брюсселі, що не підтримає необхідних змін для підготовки нового пакета.