Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президентка Угорщини відвідає Україну – ЗМІ

Альона Боженко
glavcom.ua
Президентка Угорщини відвідає Україну – ЗМІ
Президентка Угорщини планує відвідати Київ
фото із відкритих джерел

Якщо Новак відвідає Київ, вона стане найвищим угорським політиком, який зустрівся з Зеленським після повномасштабного вторгнення

Президент Угорщини Каталін Новак відвідає Київ для зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомив угорський ресурс Index. 

За даними видання, Новак здійснить візит до України на запрошення президента України Володимира Зеленського. 

Передбачається, що Новак спочатку вирушить до Польщі літаком, а звідти в Україну поїздом. Канцелярія президента Угорщини заявила, що не спростовує та не підтверджує цю інформацію. 

Якщо Новак відвідає Київ, вона стане найвищим угорським політиком, який зустрівся з Зеленським після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Видання зазначило, що напередодні Каталін Новак долучилася до спільної заяви одинадцяти президентів із засудженням масованих ударів окупантів по території України 10 жовтня, а також з вимогою до РФ негайно припинити атаки на цивільні об’єкти й твердженням про продовження зусиль щодо притягнення винних до відповідальності.

Крім того, вона погодилася, що погрози ядерною зброєю з боку Москви є неприйнятними.

У вересні президентка під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН наголосила, що її країна засуджує російську агресію та надає економічну й гуманітарну допомогу біженцям з України. Новак звернулася до держав-членів організації із закликом проголосити мир своїм пріоритетом.

Нагадаємо, уряд Угорщини заблокував видачу Україні допомоги в розмірі 18 млрд євро наступного року. Угорщина заявила міністрам фінансів країн ЄС на зустрічі в Брюсселі, що не підтримає необхідних змін для підготовки нового пакета.

Теги: Угорщина президент Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ріши Сунак приїде до України
Україна вже готується до візиту глави британського уряду – посол
29 жовтня, 00:21
Візит короля Чарльза в Україну. Дипломат назвав єдину «маленьку» перепону
Візит короля Чарльза в Україну. Дипломат назвав єдину «маленьку» перепону
6 листопада, 20:41
Кулеба був першим іноземним гостем, який привітав прем'єра з днем незалежності Камбоджі
Перший візит в історії України. Кулеба прибув до Камбоджі (фото)
9 листопада, 10:41

Політика

Україна оголосила бойкот роботи в Парламентській асамблеї ОБСЄ через рішення щодо росіян
Україна оголосила бойкот роботи в Парламентській асамблеї ОБСЄ через рішення щодо росіян
Зеленський назвав області, у яких найгірша ситуація з електрикою – звернення
Зеленський назвав області, у яких найгірша ситуація з електрикою – звернення
Президент зідзвонився з Урсулою фон дер Ляєн: про що говорили
Президент зідзвонився з Урсулою фон дер Ляєн: про що говорили
Вірний соратник Тимошенко постав перед судом через майно дружини
Вірний соратник Тимошенко постав перед судом через майно дружини
Зеленський висловився про повернення Криму невійськовим шляхом
Зеленський висловився про повернення Криму невійськовим шляхом
Банкова пояснила, як Європа має реагувати на криваву політику Кремля
Банкова пояснила, як Європа має реагувати на криваву політику Кремля

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Зеленський анонсував «вагомі новини» під час вечірнього звернення
66K
Меркель знайшла виправдання, чому не змогла відмовити Путіна від війни
55K
Лукашенко цинічно пояснив, навіщо Путін влаштував геноцид українців
51K
Газпром перейшов до нового етапу шантажу
40K
«Потрібно було ще у 2014-му». Путін поділився новими фантазіями щодо України
30K
Спікер парламенту Киргизстану закликав терміново змінити російські назви районів столиці 

Новини

Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
Сьогодні, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
Вчора, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
22 листопада, 17:12

Прес-релізи

Бізнес благає відкрити державні реєстри
Бізнес благає відкрити державні реєстри
24 листопада, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту