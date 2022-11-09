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Перший візит в історії України. Кулеба прибув до Камбоджі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Перший візит в історії України. Кулеба прибув до Камбоджі (фото)
Кулеба був першим іноземним гостем, який привітав прем'єра з днем незалежності Камбоджі
фото: пресслужба МЗС

Глава МЗС та прем'єр-міністр Камбоджі Самдеха Гун Сен провели особисту зустріч

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив перший в історії візит до Камбоджі. Про це повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко в Facebook.

Кулеба прибув до Пномпеня, столиці Камбоджі. Він візьме участь у саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

Перший візит в історії України. Кулеба прибув до Камбоджі (фото) фото 1

Крім того, глава МЗС та прем'єр-міністр Камбоджі Самдеха Гун Сен провели особисту зустріч. Кулеба був першим іноземним гостем, який привітав прем'єра з днем незалежності Камбоджі, який відзначається сьогодні.

«Україна стане першою країною Центральної Європи, яка приєднається до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії. Приєднання принесе українській державі, бізнесу та громадянам конкретні політичні, військові, економічні та культурні вигоди», – пояснив Ніколенко.

Варто зазначити, що асоціації АСЕАН входять 10 країн: Бруней, В’єтнам, Індонезія, Камбоджа, Лаос, Малайзія, М’янма, Сінгапур, Таїланд та Філіппіни.

Раніше, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поспілкувався телефонном зі своєю французькою колегою Катрін Колонною. Дипломат зазначив, що розмова відбулася після дзвінка президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона.

Теги: Індонезія Дмитро Кулеба Малайзія Камбоджа Україна МЗС Філіппіни Facebook міністр Таїланд військові

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