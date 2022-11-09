Перший візит в історії України. Кулеба прибув до Камбоджі (фото)
Глава МЗС та прем'єр-міністр Камбоджі Самдеха Гун Сен провели особисту зустріч
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив перший в історії візит до Камбоджі. Про це повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко в Facebook.
Кулеба прибув до Пномпеня, столиці Камбоджі. Він візьме участь у саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).
Крім того, глава МЗС та прем'єр-міністр Камбоджі Самдеха Гун Сен провели особисту зустріч. Кулеба був першим іноземним гостем, який привітав прем'єра з днем незалежності Камбоджі, який відзначається сьогодні.
«Україна стане першою країною Центральної Європи, яка приєднається до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії. Приєднання принесе українській державі, бізнесу та громадянам конкретні політичні, військові, економічні та культурні вигоди», – пояснив Ніколенко.
Варто зазначити, що асоціації АСЕАН входять 10 країн: Бруней, В’єтнам, Індонезія, Камбоджа, Лаос, Малайзія, М’янма, Сінгапур, Таїланд та Філіппіни.
Раніше, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поспілкувався телефонном зі своєю французькою колегою Катрін Колонною. Дипломат зазначив, що розмова відбулася після дзвінка президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона.
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