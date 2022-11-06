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Візит короля Чарльза в Україну. Дипломат назвав єдину «маленьку» перепону

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Візит короля Чарльза в Україну. Дипломат назвав єдину «маленьку» перепону
фото з відкритих джерел

«Чарльз на відміну від багатьох членів королівської родини бував в Україні»

Король Чарльз із задоволенням прийняв запрошення від президента Володимира Зеленського і ймовірно приїде до України після перемоги над російськими окупантами. Про це повідомив в інтерв‘ю «Главкому» посол України Вадим Пристайко.

«Король Чарльз із задоволенням прийняв запрошення від президента Зеленського. І я сподіваюсь, що ми зможемо це реалізувати. А для цього нам потрібна просто дрібничка – просто перемогти росіян. І ми з радістю будемо вітати його величність в Україні», – заявив Пристайко.

Він зазначив, що королівська родина, яка багато років стоїть осторонь від політики, висловилась про повну підтримку України. 

«І те, що я зустрівся першим з іноземних дипломатів з королем Чарльзом, це було спеціально зроблено, щоб продемонструвати цю підтримку.  Король, якщо можна сказати про його величність, дуже симпатична людина. У нас була дуже гарна бесіда. Як ви знаєте, він бував в Україні на відміну від багатьох членів королівської родини і знає про що говорить», – розповів посол.

Пристайко додав, що прем’єр Британії Ріші Сунак, може відвідати Україну раніше, ніж король Чарльз.

«Ми плануємо найближчим часом це зробити, але так, як і з Борисом Джонсоном, кожного разу це було таємно. Ми не хочемо, щоб наш друг постраждав від чергового російського бомбардування», – резюмував дипломат.

Нагадаємо, раніше газета Daily Mail розкрила подробиці та особливості церемонії коронації Карла ІІІ.

За інформацією видання, церемонія відбудеться у 2023 році і буде коротшою, ніж коронація Єлизавети II, і триватиме трохи більше години. Журналісти повідомили, що Карл III хоче, щоб його коронація «задала тон сучасної монархії, зберігши деяку помпезність та велич, які приголомшили світ під час прощання з королевою та її похороном».

Читайте також: Посол Вадим Пристайко: З радістю вітатимемо Його Величність в Україні. Але залишилась «дрібничка»…
Теги: Велика Британія посол король бомбардування

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