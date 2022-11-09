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Фінансова підтримка від ЄС: Угорщина заблокувала новий пакет допомоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Фінансова підтримка від ЄС: Угорщина заблокувала новий пакет допомоги
Європейська комісія має сьогодні, 9 листопада надати Києву пільгові кредити
фото з відкритих джерел

Міністр фінансів Угорщини відмовився підтримати видачу 18 млрд євро Україні 

Уряд Угорщини заблокував видачу Україні допомоги в розмірі 18 млрд євро наступного року. Угорщина заявила міністрам фінансів країн ЄС на зустрічі в Брюсселі, що не підтримає необхідних змін для підготовки нового пакета. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Європейська комісія має сьогодні, 9 листопада, надати Києву пільгові кредити на більш стабільній основі, але ця ініціатива потребуватиме використання додаткового простору, наявного в бюджеті ЄС.

Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга заявив своїм колегам, що не підтримає такого варіанту, який потребує одностайної підтримки 27 урядів.

Як повідомлялося, Європейський Союз, 9 листопада запропонує новий план щодо надання Україні фінансової допомоги у розмірі €18 млрд. План визначить основу для покриття фінансових витрат України у 2023 році та підготує ґрунт для проведення відновлювальних робіт. 

План дій спрямований на те, щоб забезпечити більшу передбачуваність у фінансовій підтримці України з боку Євросоюзу після критики Вашингтона та Києва.

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Теги: війна Європейський союз Україна Угорщина гроші

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