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Україна вже готується до візиту глави британського уряду – посол

Альона Боженко
glavcom.ua
Україна вже готується до візиту глави британського уряду – посол
Ріши Сунак приїде до України
фото із відкритих джерел

Точна дата візиту британського прем'єра наразі невідома

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріши Сунак приїде до України з робочим візитом. Про це повідомив посол України Вадим Пристайко в ефірі телемарафону.

За його словами, прем'єр Великого Королівства зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. В ході розмови вони обговорили можливість візиту Ріші Сунака до України. Деталі ймовірного прибуття британського прем'єра посол поки не розкриває.

«Щонайменше він мав час одразу зателефонувати президенту Зеленському. Я знаю, що це була дуже хороша розмова, в ході якої, зокрема, домовилися про те, що Ріши Сунак здійснить візит до України. Коли це відбудеться конкретно? Ми вже працюємо з урядом Британії», – сказав Пристайко.

Як відомо 25 жовтня 2022 року новим прем'єр-міністром Великої Британії став Ріші Сунак.  Сунак наймолодший глава уряду Британії за останні 200 років. Його попросять сформувати новий уряд.

Сунак став 57-м прем'єр-міністром Британії. Він є третім прем'єром цього року і увійде на Даунінг-стріт як наймолодший глава уряду за останні два століття.

Президент України Володимир Зеленський увечері 25 жовтня провів телефонні переговори із новим главою уряду Британії Ріші Сунаком. Він запросив Сунака відвідати Україну. Також окремо президент уточнив, що лідери домовився «написати нову главу українсько-британських відносин» з Сунаком.

Теги: міністр посол президент переговори

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